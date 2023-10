O nadador Guilherme Costa, responsável por conquistar quatro ouros para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, revelou ao Lance! os bastidores dos atletas brasileiros na capital chilena. Com uma maratona de provas, o atleta não pôde aproveitar muito a cidade durante o dia, mas conseguiu se divertir com esportistas de diferentes modalidades no prédio do Time Brasil. Ele contou que eles cantavam juntos no karaokê e disputavam jogos valendo prêmios. Assista ao trecho da entrevista acima.