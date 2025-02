Lewis Hamilton reage a críticas por idade: ‘Jamais me compare com ninguém’

Em entrevista para a revista "Time" divulgada nesta quinta-feira (27), Lewis Hamilton falou sobre a ida para a Ferrari e da carreira. O britânico de 40 anos respondeu ao comentário de Toto Wolff feito em entrevista ao livro "Inside Mercedes F1", em que o chefe de equipe da Mercedes comenta sobre a decisão de Hamilton de sair da equipe alemã:

continua após a publicidade

- (A decisão) nos ajuda porque evita a hora em que precisamos falar ao piloto mais icônico da F1 que queremos parar... Estamos em um esporte em que a agudeza cognitiva é muito importante. Acredito que todos têm um prazo de validade.

Após as reações causadas pelo comentário, o chefe da Mercedes esclareceu que o piloto "está afiado".

- Nunca me compare com ninguém. Sou o único piloto negro que já esteve neste esporte. . Já passei por muita coisa e tive minha própria jornada. Você não pode me comparar com outro piloto de Fórmula 1 de 40 anos, seja no passado ou no presente - respondeu Hamilton.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton com o uniforme da Ferrari (Foto: Ferrari)

Lewis Hamilton, que neste ano estreia na Ferrari, ainda falou sobre a sede de vitórias que tem:

- Estou com fome, motivado, não tenho esposa e filhos. Estou focado em uma coisa, que é vencer. Essa é minha prioridade número 1.

Lewis fala de futuro na Ferrari

O piloto falou sobre a decisão de ir para Ferrari: ele estava precisando de novos desafios. Hamilton já quebrou muitos recordes na F1, entre eles, o de mais pódios (202), mais pole positions (104), mais voltas rápidas (55), além de dividir o recorde de mais títulos (7) com Michael Schumacher.

- Eu precisava me jogar em algo desconfortável de novo. Sinceramente, eu pensei que todas as minhas primeiras vezes já tinham acabado. Meu primeiro carro, Meu primeiro acidente, meu primeiro encontro, primeiro dia de aula. A animação que eu tinha com a ideia de: ‘Essa é minha primeira vez no terno vermelho, a primeira vez na Ferrari’. Eu nunca fiquei tão animado - lembrou o piloto.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton em ensaio fotográfico com a Ferrari (Foto: Ferrari)

Hamilton completou dizendo que a ida para a equipe de Maranello é o maior sonho dele:

- Estamos em um momento de reimaginar o futuro, reimaginar o que realmente significa sonhar. Vou para a Ferrari, cara, e esse é o maior sonho