Cruzeiro disputa NBB e aumenta número de camisas ‘pesadas’
A Raposa estreia neste sábado (18), às 16h, contra o São José
O Cruzeiro vai disputar, pela primeira vez, o NBB e aumentar o número de camisas tradicionais no futebol na liga de basquete. Além do time celeste, a liga também conta com Flamengo, Corinthians, Vasco, Botagofo e Fortaleza.
A princípio, a Raposa disputaria novamente a Liga Ouro, já que foi o vice-campeão do torneio de acesso na última temporada (apenas o campeão garante a vaga para o NBB). Porém, após a equipe de Campo Mourão desistir e ceder sua vaga no NBB, o Cruzeiro Basquete foi selecionado para participar da principal competição do basquete do país.
Para competir de frente com as grandes equipes, o Cruzeiro teve que trazer reforços, como: o pivô Ralfi Ansaloni, ex-São Paulo; o pivô Du Sommer, ex-Corinthians; o armador Léo Abreu, ex-Fortaleza; e o ala Jamison Junior, que teve passagens por Pinheiros, Caxias do Sul, Ceisc/União Corinthians e Mogi Basquete.
Elenco completo do Cruzeiro no NBB
Armadores
- Jamison Costa Júnior
- Léo Abreu
- Yosani Clay
Alas
- Emerson Silva
- Isaac Thornton
Alas-armadores
- Cassiano Bueno
- Túlio Romão
Alas-pivôs
- Alexandre Ludwig
Pivôs
- Eduardo “Du” Sommer
- Felipe Cardoso
- Ralfi Ansaloni
- Wesley Sena
Técnicos
- Thiago Perez
Jogos do final de semana (18 e 19)
- Vasco da Gama x Basquete Cearense - sábado, às 16h (de Brasília)
- Cruzeiro x São José - sábado, às 16h (de Brasília)
- Bauru x Flamengo - sábado, às 17h (de Brasília)
- Rio Claro x Pinheiros - sábado, às 18h (de Brasília)
- Minas x Corinthians - sábado, às 18h (de Brasília)
- Basket Osasco x Franca - domingo, às 15h (de Brasília)
