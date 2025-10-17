menu hamburguer
Mais Esportes

Cruzeiro disputa NBB e aumenta número de camisas ‘pesadas’

A Raposa estreia neste sábado (18), às 16h, contra o São José

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
12:00
O Cruzeiro vai disputar, pela primeira vez, o NBB e aumentar o número de camisas tradicionais no futebol na liga de basquete. Além do time celeste, a liga também conta com Flamengo, Corinthians, Vasco, Botagofo e Fortaleza.

A princípio, a Raposa disputaria novamente a Liga Ouro, já que foi o vice-campeão do torneio de acesso na última temporada (apenas o campeão garante a vaga para o NBB). Porém, após a equipe de Campo Mourão desistir e ceder sua vaga no NBB, o Cruzeiro Basquete foi selecionado para participar da principal competição do basquete do país.

Para competir de frente com as grandes equipes, o Cruzeiro teve que trazer reforços, como: o pivô Ralfi Ansaloni, ex-São Paulo; o pivô Du Sommer, ex-Corinthians; o armador Léo Abreu, ex-Fortaleza; e o ala Jamison Junior, que teve passagens por Pinheiros, Caxias do Sul, Ceisc/União Corinthians e Mogi Basquete.

Cruzeiro se prepara para disputar NBB (Foto: Reprodução Instagram)
Cruzeiro se prepara para disputar NBB (Foto: Reprodução Instagram)

Guia NBB 2025/26: programação, novidades e destaques

Elenco completo do Cruzeiro no NBB

Armadores

  • Jamison Costa Júnior
  • Léo Abreu
  • Yosani Clay

Alas

  • Emerson Silva
  • Isaac Thornton

Alas-armadores

  • Cassiano Bueno
  • Túlio Romão

Alas-pivôs

  • Alexandre Ludwig

Pivôs

  • Eduardo “Du” Sommer
  • Felipe Cardoso
  • Ralfi Ansaloni
  • Wesley Sena

Técnicos

  • Thiago Perez

Jogos do final de semana (18 e 19)

  • Vasco da Gama x Basquete Cearense - sábado, às 16h (de Brasília)
  • Cruzeiro x São José - sábado, às 16h (de Brasília)
  • Bauru x Flamengo - sábado, às 17h (de Brasília)
  • Rio Claro x Pinheiros - sábado, às 18h (de Brasília)
  • Minas x Corinthians - sábado, às 18h (de Brasília)
  • Basket Osasco x Franca - domingo, às 15h (de Brasília)

