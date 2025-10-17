Cruzeiro disputa NBB e aumenta número de camisas ‘pesadas’

O Cruzeiro vai disputar, pela primeira vez, o NBB e aumentar o número de camisas tradicionais no futebol na liga de basquete. Além do time celeste, a liga também conta com Flamengo, Corinthians, Vasco, Botagofo e Fortaleza.

A princípio, a Raposa disputaria novamente a Liga Ouro, já que foi o vice-campeão do torneio de acesso na última temporada (apenas o campeão garante a vaga para o NBB). Porém, após a equipe de Campo Mourão desistir e ceder sua vaga no NBB, o Cruzeiro Basquete foi selecionado para participar da principal competição do basquete do país.

Para competir de frente com as grandes equipes, o Cruzeiro teve que trazer reforços, como: o pivô Ralfi Ansaloni, ex-São Paulo; o pivô Du Sommer, ex-Corinthians; o armador Léo Abreu, ex-Fortaleza; e o ala Jamison Junior, que teve passagens por Pinheiros, Caxias do Sul, Ceisc/União Corinthians e Mogi Basquete.

Cruzeiro se prepara para disputar NBB (Foto: Reprodução Instagram)

Elenco completo do Cruzeiro no NBB

Armadores

Jamison Costa Júnior

Léo Abreu

Yosani Clay

Alas

Emerson Silva

Isaac Thornton

Alas-armadores

Cassiano Bueno

Túlio Romão

Alas-pivôs

Alexandre Ludwig

Pivôs

Eduardo “Du” Sommer

Felipe Cardoso

Ralfi Ansaloni

Wesley Sena

Técnicos

Thiago Perez

