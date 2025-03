Com mais uma atuação de gala, o tcheco Jakub Mensik desbancou o favorito Novak Djokovic na final do Masters 1000 de Miami, no domingo. O poderoso saque, mais uma vez, foi fundamental para o novo número 24º do mundo conquistar o primeiro título em torneios ATP. Apenas na final, diante de um dos melhores devolvedores de saques da história, o campeão fez nada menos que 14 aces.



Em toda a campanha na Flórida, o campeão tcheco fez nada menos que 111 aces. Foram 23 na estreia, contra o espanhol Roberto Bautista-Agut, 21 diante do britânico Jack Draper e mais 15 contra o russo Roman Safiullin. Nas quartas, Mensik encaixou 13 no duelo com o francês Arthur Fils e, nas semifinais, contra o anfitrião Taylor Fritz, outros 25, seu recorde na campanha. Mesmo quando não fez aces, o campeão dificultou, em várias situações, bastante as devoluções. Como no match-point da partida no domingo (vídeo abaixo).

Outro dado curioso na performance do tenista da República Tcheca é que ele foi o primeiro a vencer nada menos que sete tiebreaks rumo a um título de Masters 1000, desde o início desse formato, em 1990. Dois deles foram na final contra Djokovic.

Mensik e Djokovic voltam às quadras em Monte Carlo

Não por acaso, o segundo mais jovem campeão em Miami, aos 19 anos, é o líder de aces na temporada, contando apenas torneios ATP (excluindo os Challengers). Já são 302 em 20 partidas (14 vitórias e seis derrotas). Até agora, foram 302 saques indefensáveis de Mensik. Em segundo lugar aparece o americano Reilly Opelka, com 20 aces a menos, em 18 jogos.



O revés, no domingo, para o tenista tcheco, adiou o sonho de Djokovic erguer o 100º troféu como profissional. O ex-líder do ranking e atual quinto também tentava se tornar o maior vencedor de Miami. Até hoje, ele está empatado com o americano André Agassi, com seis conquistas (em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016). Quando chegou à semifinal, aos 37 anos e 295 dias, o sérvio se tornou o mais velho a alcançar as semifinais de um Masters 1000.

Tanto Mensik quanto Djokovic voltam às quadras no Masters 1000 de Monte Carlo, no saibro, a partir do próximo dia 6. O sérvio guarda ótimas lembranças do torneio, onde venceu em 2013 e 2015.

Vale lembrar que Djokovic não vence um torneio desde agosto, nos Jogos Olímpicos de Paris, quando bateu o espanhol Carlos Alcaraz na decisão. Era a conquista que faltava à coleção do maior vencedor de Grand Slams (24) da história.