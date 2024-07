Rybakina arrasa e vai à semi de Wimbledon contra Krejcikova

Rybakina comemora vitória em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 10/07/2024 - 12:26 • Londres (ING)

Campeã de 2022, a cazaque Elena Rybakina segue impossível na grama do All England Club e, nesta quarta-feira (10), garantiu vaga na semifinal do torneio que foi campeã em 2022. A quarta do mundo passou com autoridade pela ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h01min de duração na quadra central.

O jogo foi equilibrado somente nos primeiros games. Rybakina conseguiu a quebra na metade do set e depois passeou, fechou por 6/3 e abriu duas quebras fechando o jogo rapidamente com autoridade no serviço.

Ela já melhora a campanha do ano passado quando havia caído nas quartas diante da tunisiana Ons Jabeur e enfrenta a tcheca Barbora Krejcikova, cabeça de chave 31, e ex-número dois do mundo, que passou pela letã Jelena Ostapenko, 14ª do mundo, com parciais de 6/4 7/6 (7/4). A tcheca lidera os confrontos por 2 a 0.

Rybakina é a única campeã do torneio remanescente na chave. Krejcikova, atual 32ª colocada, atingiu sua primeira semi de Grand Slam desde o título de Roland Garros em 2021.

