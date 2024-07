Djokovic vai à semi de Wimbledon sem jogar

Djokovic celebra classificação às quartas de Wimbledon (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 10/07/2024 - 09:50 • Londres (ING)

Novak Djokovic, número dois do mundo, nem precisou entrar em quadra nesta quarta-feira (10) para atingir uma vaga na semifinal de Wimbledon. O sérvio contou com um WO do seu oponente.

O australiano Alex De Minaur, nono do ranking, se machucou no último ponto de sua vitória sobre o francês Arthur Fils e anunciou sua baixa na manhã desta quarta-feira.

Djokovic, heptacampeão do torneio, dá mais um passo para igualar os oito títulos do recordista Roger Federer e espera pelo italiano Lorenzo Musetti, 25º, ou o americano Taylor Fritz, 12º, na semifinal, que será jogada na sexta-feira (12). Ele lidera em 9 a 0 contra Fritz e 5 a 1 diante do italiano.

Esta será a 13ª semifinal do sérvio no torneio mais tradicional do esporte.