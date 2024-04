Ruud em Monte Carlo (Foto: Rolex Monte Carlo Masters)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 17:23 • Monte Carlo (Mônaco)

Casper Ruud, 10º colocado do ranking, quebrou um carma neste sábado (13), derrotou Novak Djokovic, número 1 do mundo, e se garantiu na final do Masters 1000 de Monte Carlo.

O norueguês, que possuía cinco derrotas em cinco duelos contra o sérvio, derrotou o natural de Belgrado por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/4, após 2h17min de duração na quadra central do Monte Carlo Country Club.

Com isso, Ruud alcança sua maior vitória da carreira, a primeira sobre um líder do ranking, e vai buscar título inédito de um Masters contra o grego Stefanos Tsitsipas, bicampeão do torneio em 2021 e 2022, que derrotou o italiano Jannik Sinner.

Djokovic não alcançava a semi no Principado de Mônaco desde 2015 quando conquistou seu segundo título e segue sem alcançar finais na temporada que vem sendo abaixo dos seus padrões. Ele jogou apenas quatro torneios.

Ruud tem uma final de Masters na carreira, em 2022, em Miami, onde caiu diante de Carlos Alcaraz. O nórdico começou dominante na partida com uma quebra e sustentou até fazer 6/4, mas viu Djokovic se recuperar e com duas quebras fechar por 6/1 o segundo. Casper abriu o terceiro set com 3 a 0 e depois 4 a 1. Nole fez dois grandes games, devolveu a quebra, igualou em 4 a 4. Casper confirmou bem no nono game e veio com tudo na devolução para quebrar e fechar o jogo com uma melancólica dupla-falta de Djoko.