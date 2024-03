Tênis: João Fonseca estreia nesta terça-feira em Santiago; saiba horário e onde assistir!

João Fonseca (Foto: Chile Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 19:15 • Santiago (Chile)

O tenista brasileiro João Fonseca tem estreia marcada para esta terça-feira (12), no Challenger de Santiago, no Chile, torneio disputado sobre o piso de saibro, com premiação de US$ 80 mil (R$ 400 mil). A competição é a primeira de Fonseca, após dois ATPs. O Rio Open, no qual ele brilhou, e o da capital chilena, em que caiu na estreia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca jogará não antes das 19h contra o qualifier argentino Federico Gomez, 353º colocado. Este primeiro duelo entre eles será na quadra central e terá transmissão do site da ATP / ChallengerTV

Considerado o garoto prodígio do tênis brasileiro, João Fonseca inicia uma série de challengers sul-americanos. Na semana que vem, jogará em Assunção, no Paraguai. E está inscrito em São Leopoldo (RS), na última semana do mês, como alternate na chave principal.

A rodada do Challenger de Santiago terá ainda outros brasileiros. Ás 11h30, João Lucas Reis encara o argentino Juan Cerundolo. Às 13h, na quadra 2, Orlando Luz pega o argentino Renzo Olivo. Logo a seguir, Matheus Pucinelli desafia o qualifier argentino Valerio Aboian. E às 16h30, Gustavo Heide enfrenta o principal favorito da competição, o chileno Tomas Barrios.