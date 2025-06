Max Verstappen admitiu que, depois de tantos anos, é estranho ver Adrian Newey vestindo um uniforme verde pelo paddock em vez do azul marinho característico da Red Bull. Ainda assim, o tetracampeão aposta que a parceria entre o icônico projetista e a Aston Martin tem tudo para ser de sucesso na Fórmula 1, e ver os frutos desta união o deixa “ansioso”.

continua após a publicidade

➡️ CEO da F2 vê Bortoleto entre ‘diamantes’, mas admite: ‘Difícil dizer se será excepcional na F1’

Newey se uniu ao time de Silverstone depois de um casamento de 19 anos com os taurinos que rendeu oito títulos no Mundial de Pilotos (quatro com Sebastian Vettel e outros quatro com Verstappen) e seis no de Construtores. O trabalho para valer com a Aston Martin começou em março deste ano, após o período de carência, e ele esteve pela primeira vez no pit-wall em Mônaco.

'Vê-lo de verde é diferente', diz Verstappen

Verstappen falou aos jornalistas sobre a sensação que teve ao se deparar com Newey vestindo as cores da Aston Martin.

— Vê-lo de verde, claro, é um pouco diferente, mas estou feliz por ele. Espero que ele esteja feliz. Isso é o mais importante no final das contas. E tenho certeza de que contribuirá para o sucesso da equipe. Estou animado para ver o que podem fazer no próximo ano, quando acredito que enfim estará totalmente envolvido — destacou Max.

continua após a publicidade

Em seguida, Verstappen afirmou que essa expectativa é semelhante à que ele mesmo tinha quando o britânico ainda estava na Red Bull.

— Lembrei-me de como era conosco quando o vejo na garagem. Honestamente, não faz mais sentido pensar nisso. Adrian não está mais aqui. Ainda temos muito respeito por ele — pelo menos, eu tenho muito respeito por Adrian. É uma ótima pessoa, além de todo o sucesso que teve com a nossa equipe — encerrou.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.