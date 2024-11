Russell herda pole do GP do Catar após comissários punirem Verstappen por bloqueio

O resultado da classificação do GP do Catar deste sábado (30) foi alterado cerca de três horas após terminado. Os comissários da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiram punir Max Verstappen por bloquear George Russell. Com isso, o tetracampeão mundial perdeu a pole-position, entregue justamente para o inglês da Mercedes.

continua após a publicidade

➡️ Norris abre passagem e Piastri conquista sprint do GP do Catar

Os comissários resolveram punir Verstappen justamente em uma posição, entregando a Russell a pole que sentiu ter perdido justamente pelo lance. Max segue na primeira fila, mas agora na segunda colocação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aconteceu já na parte final do Q3 que definiu a vida de ambos os pilotos. Verstappen ficou na frente de Russell, então líder da atividade. Na tentativa seguinte de cada um, o piloto da Red Bull superaria o da Mercedes e tomaria a ponta e a pole. Os dois largam lado a lado na primeira fila mesmo depois da mudança.

continua após a publicidade

Logo após a atividade, os comissários da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) convocaram Verstappen para ir à sala deles se explicar. A reunião começou às 23h15 locais, 17h15 de Brasília.

- Os comissários ouviram o piloto do carro #1 (Max Verstappen), o piloto do carro #63 (George Russell), e representantes das equipes. Foram revisados os dados, vídeos, tempos, telemetrias e rádios dos carros em evidência - disse o comunicado da FIA.

continua após a publicidade

- O carro #1 estava em uma estratégia diferente de preparação em relação ao carro #63 e também estava fora do delta permitido. Ele ainda explica que deixou Lando Norris e Fernando Alonso passarem. Russell afirma que não esperava Verstappen na linha habitual de corrida. Ele pontua que o carro estava muito lento e uma curva de alta velocidade - continuou.

George Russell, da Mercedes, no Grande Prêmio do Catar (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

- Os comissários destacam a complexidade deste caso porque claramente Verstappen não seguiu as instruções do diretor de prova e claramente pilotando de maneira muito lento considerando as circunstâncias. Era óbvio que o #1 estava tentando esfriar seus pneus e ele pode ver a aproximação do #63 porque olhou no espelho muitas vezes na pequena reta entre as curvas 11 e 12 - explicou.

- De maneira incomum, este incidente aconteceu quando os dois carros não estava em voltas rápidas. Se Russell estivesse em alta velocidade, a punição seria a habitual, de três posições no grid. No entanto, houve uma redução da punição - finalizou.