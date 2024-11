Norris abre passagem e Piastri conquista sprint do GP do Catar

O domínio da McLaren na corrida sprint do Catar, neste sábado (30), foi tão grande que Lando Norris simplesmente resolveu dar de presente a vitória para o companheiro de equipe, Oscar Piastri. Na linha de chegada, após ditar o ritmo desde a largada, tirou o pé e abriu passagem para o australiano. George Russell levou a Mercedes ao terceiro posto.

A McLaren soube usar a estratégia para neutralizar o ataque de Russell e, consequentemente, sair do sábado com ainda mais vantagem sobre a Ferrari no Mundial de Construtores. Assim que Piastri assumiu a segunda posição ainda na primeira volta, Norris controlou a vantagem, permitindo ao companheiro de equipe usar o DRS para se defender do piloto da Mercedes.

A decisão foi arriscada, pois Russell demonstrou um ritmo de corrida muito forte, comprovando que o W15 rende bem em temperaturas mais frias. Nas voltas finais, até vislumbrou uma chance quando Norris abriu mais de 1s para Oscar, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade.

A corrida, portanto, já estava decidid. No entanto, sem mais nem menos, Lando tirou o pé e deixou Piastri passar. Carlos Sainz e Charles Leclerc terminaram em quarto e quinto, respectivamente, com Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg e Max Verstappen completando o grupo dos oito que pontuam na prova curta.

Confira como foi a corrida sprint da F1 em Lusail:

Com 21°C de temperatura ambiente, 26°C de asfalto e 52% de umidade relativa do ar, os pilotos alinharam para a largada da prova curta com duas modificações no fundo do pelotão: Sergio Pérez e Franco Colapinto tiveram de partir dos boxes por conta de mudanças no acerto da suspensão do carro em regime de parque fechado, algo que é proibido pelo regulamento. Na frente, Norris tomou a posição de honra com um desafio e tanto pela frente, já que teria de dividir a curva 1 com Russell, um dos pilotos que costumam ter boas largadas e sempre é muito duro em disputas por posição.

Para Lando, havia ainda outro fator, já que a intromissão da Mercedes poderia atrapalhar, de certa forma, a briga direta contra Ferrari e Red Bull no Mundial de Construtores. Em teoria, a vantagem era da McLaren, já que Piastri colocou o segundo MCL38 em terceiro, à frente de Leclerc e Sainz, mas o gerenciamento de pneus também seria importante.

Luzes apagadas, e Norris conseguiu impedir o ataque de Russell, sustentando o primeiro posto, enquanto Piastri surpreendeu o #63 da Mercedes e mergulhou por dentro na curva 2, assumindo o segundo lugar. Cenário, portanto, perfeito para a McLaren, que ainda viu Hamilton surgir em quinto, entre Sainz e Leclerc. Verstappen é que teve um começo muito atípico, fechando a volta 1 apenas em nono.

Já campeão da Fórmula 1 em 2024, Max Verstappen terminou a Sprint do GP do Catar na oitava colocação(Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Na volta 2, Norris já abria 1s sobre o companheiro de equipe, que, em contrapartida, não conseguia escapar de Russell. Na abertura do terceiro giro, George tentou usar o DRS para recuperar o segundo posto, mas o australiano fechou a porta. Até então, o top-10 era formado por Norris, Piastri, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Hülkenberg, Gasly, Verstappen e Alonso.

Veio o giro seguinte e, novamente, Russell trouxe o carro para a linha de dentro na curva 1, mas Piastri conseguiu mais uma vez se defender. Só que a fechada não agradou em nada o representante da Mercedes, que acusou o rival de jogar o carro em cima dele. E o replay trouxe ainda mais dúvida sobre o lance.

Enquanto a transmissão recuperava Verstappen reclamando do RB20 saindo de traseira na largada, Russell mantinha a perseguição sobre Piastri. Norris, por sua vez, também não desgarrava da dupla, mas por estratégia, para permitir ao parceiro a chance de usar a asa móvel para se defender. E isso anulava o ataque de George.

Na volta 8, Verstappen ganhou a posição de Gasly na curva 1, subindo para oitavo. No giro seguinte, mais uma vez Russell fez o mesmo movimento na curva 1, sem sucesso.

Já na 13ª volta, Leclerc foi para o ataque sobre Hamilton e trouxe o carro para a linha de dentro na curva 1, só que o futuro companheiro de equipe jogou duro e dividiu as curvas seguintes. Os dois chegaram a se tocar, mas Charles, sem tirar o pé, conquistou o quinto posto na marra.

Na frente, as posições seguiam inalteradas, com Norris dando o DRS a Piastri. A três voltas do fim, o britânico resolveu dar uma escapada, mas Russell não conseguiu aproveitar a brecha. Com o controle restabelecido, Lando resolveu devolver a gentileza do GP de São Paulo, quando abriu para o #4 vencer a sprint devido às chances matemáticas de título.

Lando Norris permitiu a ultrapassagem de Oscar Piastri na corrida Sprint do GP do Catar da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Ainda neste sábado (30), os pilotos disputam a classificação às 15h (de Brasília). Por fim, a largada da corrida no Catar será no domingo (1), às 13h.