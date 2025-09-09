O peso leve Maurício Ruffy sofreu o primeiro revés de sua carreira no UFC ao ser finalizado por Benoit St. Denis na luta co-principal do UFC Paris do último sábado, e se pronunciou pela primeira vez sobre a derrota nesta terça-feira. Já no Brasil, Ruffy agradeceu o carinho da torcida, que lhe mandou mensagens de apoio, revelou problemas antes de entrar no octógono, mas reiterou: será campeão do UFC.

- Nada mudou, eu vou me tornar campeão do UFC. Esse é o processo que eu estou passando. Vou ajustar tudo para voltar lá em cima e nunca mais sentir aquela sensação de não conseguir lutar - comentou o brasileiro, que também falou sobre as críticas.

- A internet sempre agindo igual. Se você ganha, você é o melhor, quando você perde vêm as críticas. Mas tudo isso faz parte. Eu estou exatamente aonde eu deveria estar hoje para me tornar o cara que eu vou me tornar amanhã.

Ruffy diz que não teve controle do corpo no UFC Paris

St. Denis contou com apoio da torcida para vencer Ruffy (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Ao agradecer a torcida que lhe mandou mensagens de apoio após a derrota no UFC Paris, Ruffy revelou que teve problemas no octógono antes e durante a luta com St. Denis. Apesar de não revelar o que houve exatamente, o brasileiro lamentou ‘’não ter controle do próprio corpo’’ durante o combate.

- Queria agradecer o carinho de todo mundo, por tantas mensagens que eu recebi, muito obrigado. Estou muito focado aqui no momento, acabei de chegar em casa, estou com a minha família e está tudo bem. Aconteceram situações ali que eu não vou trazer aqui para não soar como uma desculpa, mas pela primeira vez que eu entro no octógono e não tenho controle do meu corpo. Literalmente, meu corpo não me respondia. Não vou explicar o que aconteceu, mas posso dizer que vou voltar muito mais forte. Estou feliz com esse aprendizado - ressaltou o brasileiro.

