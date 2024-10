Bia Haddad encerra tabu contra Boulter e encara Badosa nas quartas em Ningbo

Bia Haddad Maia, número 10 do mundo, conseguiu encerrar o tabu e finalmente derrotar a britânica Katie Boulter, 35ª colocada. Com o triunfo, garantiu vaga nas quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China, na manhã desta quinta-feira (17).

A paulistana venceu pela primeira vez em quatro jogos a britânica, com apertados 7/6 (7/2) e 7/5 após 2h26min de batalha. A brasileira havia perdido os três jogos anteriores contra a adversária, todos em 2024.

Cabeça de chave 6 no evento, Haddad Maia vai enfrentar, já nesta sexta-feira (18), a espanhola Paula Badosa, 15ª colocada. Será o tira-teima entre elas. Em 2023, foram dois jogos: em Adelaide, na Austrália, deu Badosa, e em Doha, no Qatar, deu Bia.

O duelo é importante para Bia eliminar mais uma concorrente na briga para se manter no top-10 e terminar o ano entre as dez melhores. Com o triunfo desta quinta-feira, ela vai passando no momento a americana Danielle Collins e alcançando a nona colocação, mas ainda há Daria Kasatkina, Anna Kalinskaya e Barbora Krejcikova como concorrentes na disputa.