O ex-astro da NFL Antonio Brown foi preso e extraditado, encerrando uma busca que já durava quase 5 meses, segundo confirmaram as autoridades dos Estados Unidos, nesta quinta-feira. O ex-Wide Receiver, que chegou a ser um dos jogadores mais dominantes da principal liga de futebol americano, foi acusado de disparar uma arma de fogo contra uma multidão, durante um evento de boxe em Miami, em maio deste ano.

De acordo com o porta-voz da polícia de Miami, Mike Vega, Antonio Brown foi detido por agentes federais dos U.S. Marshals, órgão policial do sistema judiciário federal dos Estados Unidos, com a função de garantir a segurança do judiciário, transportar prisioneiros federais, proteger testemunhas e localizar foragidos da justiça. Detalhes sobre o local e o momento exato da prisão ainda não foram divulgados.

- Podemos confirmar que Antonio Brown foi capturado e extraditado para os Estados Unidos. Ainda não há uma data definida para sua transferência ao condado de Miami-Dade, afirmou Wade.

O caso está ligado a um episódio ocorrido em 16 de maio, durante um evento de boxe amador no bairro de Little Haiti, em Miami. Vídeos que circularam nas redes sociais mostravam uma confusão generalizada, e era possível ouvir disparos no meio do tumulto. Estes, supostamente feitos por Antonio Brown, de 37 anos, contra um homem que, de acordo com o ex-NFL, estava tentando roubar seus colares. No entanto, os disparos foram no meio da multidão.

Apesar de estar sendo procurado, o ex-jogador manteve presença ativa nas redes sociais. Recentemente, ele publicou uma propaganda para um site de apostas, dirigindo um Lamborghini preto em local não identificado. Na legenda, escreveu: "Vivendo bem, energia VIP, é diferente. Agradeço o carinho!", acompanhado de um emoji de diamante. Um dos seguidores ironizou a situação: "Postar assim enquanto está foragido é insano."

Brown teve uma carreira brilhante e turbulenta na NFL. Em 12 temporadas, a maior parte delas com o Pittsburgh Steelers, ele chegou a ser cotado como futuro membro do Hall da Fama, liderando a liga em jardas recebidas em 2014 e 2017 e em touchdowns em 2018. Em 2021, foi campeão do Super Bowl LV com o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, marcando um touchdown na vitória sobre o Kansas City Chiefs.

Mas sua trajetória terminou de forma polêmica: em janeiro de 2022, Antonio Brown abandonou o campo no meio de um jogo contra o New York Jets, tirando a camisa em campo e deixando o estádio MetLife diante das câmeras. A cena simbolizou o fim da carreira de um dos talentos mais explosivos e imprevisíveis da NFL.

A partir de agora o destino de Antonio Brown quanto aos caminhos jurídicos é incerto.