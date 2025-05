A história de Ayrton Senna segue inspirando gerações na Fórmula 1. Na coletiva de imprensa desta quinta-feira (22), Isack Hadjar, Charles Leclerc e Pierre Gasly falaram sobre a relação com o tricampeão mundial e como o domínio no lendário circuito de Mônaco, onde venceu seis vezes, contribuiu para essa admiração.

O novato da Racing Bulls corre com uma pintura especial no capacete em homenagem a Senna neste fim de semana. Hadjar ainda destacou como as imagens do ídolo marcaram a infância e alimentaram o sonho de chegar à F1.

— Contribuiu bastante. Podia homenageá-lo no Brasil, faria sentido. Mas aqui me faz sentir um pouco mais conectado. Andar por Mônaco é ver Ayrton. Lembro de quando era criança e via vídeos dele acabando com todos os outros pilotos aqui — declarou Hadjar, que emendou:

— Pensava nisso quando sonhava em correr na F1. Estou fazendo uma homenagem a ele no capacete. As marcas que conquistou, o número de vitórias, são incríveis.

Isack Hadjar homenageia Ayrton Senna em seu capacete para o GP de Mônaco (Foto: Reprodução/Instagram)

Natural do Principado, Leclerc também reforçou o impacto do brasileiro no imaginário popular do GP de Mônaco — especialmente pelas apresentações sob chuva. Também lembrou como o pai alimentava essa reverência a cada visita da F1.

— É uma grande inspiração. Tudo o que conquistou, especialmente em Mônaco, me impactou. Meu pai acompanhou e viu Ayrton correr aqui. Toda vez que tinha o GP de Mônaco, me falava sobre como corria, principalmente na chuva. Pude ver as imagens também e notar como era incrível. Mônaco fazia parte da magia do Ayrton, é um dos lugares mais especiais em relação a ele — recordou.

Gasly, por sua vez, relembrou a rivalidade entre Senna e Alain Prost como parte da construção de sua paixão pelo automobilismo. Falou sobre a admiração que nutre por ambos, mas destacou a aura especial que o tricampeão ainda carrega nas ruas monegascas.

— Tenho a mesma admiração. Podemos ver na internet as voltas e as corridas incríveis que fazia em Mônaco, especialmente na chuva e correndo contra Prost. Como francês, quando você ouve sobre Prost, também escuta sobre Senna. Ambos foram ídolos para mim. Existe uma conexão especial com ele aqui, você consegue sentir isso andando nas ruas e é um dos motivos pelos quais amo o esporte desde criança — concluiu o francês.

