A Confederação Brasileira de Padel (Cobrapa) e a Federação de Padel do Estado do Rio de Janeiro (Rio Padel) promovem o primeiro grande evento internacional de padel na capital fluminense. A América Padel Cup acontece de sexta-feira a domingo (27 a 29 de junho) no Ponto Padel, complexo de quadras localizado no Shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca. A competição colocará frente a frente as seleções do Brasil e dos Estados Unidos em disputas nas categorias Sub-18 e Profissional, tanto no masculino quanto no feminino. As partidas serão transmitidas ao vivo pelas plataformas do Bandsports e o evento será aberto ao público.

O país que acumular mais pontos dos nove em disputa (1 por jogo) avança para a próxima fase da competição, que integra o calendário da Padel America, entidade afiliada à Federação Internacional de Padel (FIP).

A Seleção Brasileira contará com atletas bem posicionados no ranking nacional. No Sub-18 Masculino participam Felipe Baraçal (1º colocado), Diogo Rodrigues (5º) e Thiago Santos (16º). No Sub-18 Feminino competem Laura Maas (2ª), Julia Giusti e Martina Hossen, ambas da categoria sub-16. Na categoria Profissional Masculino, o Brasil será representado por Matheus Simonato (6º), Lucas Cunha (7º) e Julio Julianoti (27º).

— O Rio de Janeiro é por vocação uma cidade esportiva. Teremos quase 400 eventos neste ano e é um prazer ser sede do America Cup de Padel. É um dos esportes que mais têm crescido no Brasil e no mundo. Torcemos para que se torne olímpico em breve, e queremos sempre estar perto e ajudando no desenvolvimento da modalidade — afirma Guilherme Schleder, secretário municipal de Esportes do Rio de Janeiro.

O que é o Padel?

Similar ao tênis, o padel é um esporte que tem ganhado projeção ao redor do mundo e já atraiu olhares de astros como Neymar e Ronaldo Fenômeno. Raquete, bola ao alto, golpes fatais e muita concentração são elementos em comum entre o tênis e o padel. No entanto, há muitas diferenças entre essas duas modalidades esportivas que devem ser destacadas. O bicampeão mundial e tricampeão pan-americano de padel, André Freitas, também conhecido como "Sagui", aponta a principal diferença entre os dois esportes: o tamanho da quadra e o uso das paredes.

Além disso, a técnica utilizada em cada um desses esportes é diferente. No tênis, a raquete é maior e possui cordas, o que permite despachar mais a bola. Já no padel, os movimentos são mais curtos e o jogo é mais dinâmico, com a bola sempre "viva" devido à possibilidade de utilizar as paredes como recurso caso não seja possível antecipar a bola.

O padel é um esporte criado no México há 60 anos e é muito praticado no Sul do Brasil, mas começa a se popularizar também em condomínios e clubes cariocas. Com mais de 25 milhões de praticantes em 90 países ao redor do mundo, o padel é o segundo esporte mais praticado na Argentina e na Espanha, perdendo apenas para o futebol.

Programação do evento

A programação da América Padel Cup tme início nesta sexta-feira (27), das 19h às 23h30, com jogos nas categorias Sub-18 Feminino, Sub-18 Masculino e Profissional Feminino. No sábado (28), das 17h às 22h, acontecem as disputas nas categorias Profissional Misto, Sub-18 Feminino e Profissional Masculino. O domingo (29) encerra a competição, das 9h30 às 14h, com partidas das categorias Sub-18 Masculino, Profissional Masculino e Profissional Feminino.

Além das partidas oficiais, o sábado terá programação adicional com exibições entre clubes de padel do Estado do Rio de Janeiro das 9h às 12h, e jogos com ex-jogadores de futebol das 12h às 15h.

A Rio Padel, fundada em fevereiro de 2025, organiza o evento em parceria com a Cobrapa. O torneio conta com patrocínio máster da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, patrocínio da R10 Score e da Stella Barros Turismo, além de diversos apoiadores.

O padel tem registrado crescimento expressivo no Brasil. Segundo dados da Cobrapa, o país já possui mais de 2.000 quadras, concentradas principalmente na Região Sul. O número de praticantes aumenta entre 15% e 20% anualmente desde o fim da pandemia, alcançando atualmente mais de 600.000 pessoas. No último mundial de Padel, o Brasil terminou na oitava colocação tanto no masculino quanto no feminino.