Renan Dal Zotto definiu a convocação dos 14 jogadores relacionados para as últimas partidas da Liga das Nações, em Gdansk, na Polônia, nesta terça-feira (18). A principal novidade do time é a presença de Felipe Roque, que ganhou a concorrência com Aboubacar Neto. O Brasil enfrenta a seleção da casa na quinta-feira (20).