Bia e Veronika ocupam atualmente as posições 16 e 19 do ranking de duplas, respectivamente. A dupla encara a parceria cazaque Anna Danilina e da russa Alexandra Panova na primeira rodada. Caso conquistem, elas enfrentam quem passar do duelo da ucraniana Nadiia Kichenok e da romena Monica Niculescu contra as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara.