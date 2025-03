Relembre os atletas que marcaram a época em que se passa o filme ‘Ainda estou aqui’

Tricampeão da Copa do Mundo de futebol, Pelé, Maria Esther Bueno e João do Pulo são alguns dos atletas que estavam no auge de suas carreiras nos anos 70, principal época retratada pelo filme "Ainda estou aqui", protagonizado pela atriz Fernanda Torres e indicado ao Oscar. A premiação aconteceu no último domingo (2). Veja os atletas que marcaram época na época do filme:

Futebol

A Seleção Brasileira conquistou o tricampeonato mundial de futebol e marcou o início da década no coração dos brasileiros. Liderados pelo técnico Mario Zagallo, Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson e Carlos Alberto Torres derrotaram a seleção italiana por 4 a 1 e escreveram seus nomes na história do futebol nacional. A equipe ganhou os seis jogos, marcou 19 gols e sofreu sete na competição.

Atletismo

Nelson Prudêncio, medalhista de prata nos Jogos do México (1968) e nos Jogos Pan-Americanos de 1971, assumiu o protagonismo da modalidade no país e popularizou o esporte no Brasil. Seguido por João Carlos de Oliveira, o "João do Pulo", que bateu o recorde mundial da prova e no ano seguinte, chegou como um dos favoritos à medalha nas Olimpíadas de Montreal, onde conquistou a prata.

Boxe

Em 1973, um dos maiores boxeadores brasileiros da história conquistou o tricampeonato mundial da modalidade. Éder Jofre, popularmente conhecido como "Galinho de Ouro", lutou 81 vezes, com 75 vitórias (52 por nocaute), além de quatro empates e duas derrotas. O atleta se aposentou três anos após a conquista, depois de vencer o mexicano Octavio Gomez.

Tênis

Maria Esther Bueno saiu da aposentadoria em 1970 e voltou a disputar torneios e levantar troféus, com o último sendo o Aberto do Japão, em 1974. A tenista venceu 71 torneios ao longo de sua carreira, 19 em Grand Slam: sete em simples, 11 em duplas e um em duplas mistas.

Fórmula 1

Os irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi desbravaram o mundo das pistas de corrida e abriram muitas portas para os brasileiros no esporte. Emerson foi campeão da Fórmula 1 nos anos de 1972 e 1974. O primeiro título foi conquistado correndo pela Lotus e o segundo defendendo a McLaren

Basquete

O basquete masculino brasileiro atingiu seu auge em 1979, quando Oscar Schmidt, Marcel e Marquinhos carregaram a campanha do Esporte Clube Sírio no título do Campeonato Mundial de Clubes, organizado pela FIBA.