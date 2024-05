Red Bull vê próximos circuitos ‘favoráveis ao carro’, mas frisa: ‘F1 é uma maratona’

Max Verstappen ainda lidera a temporada na Fórmula 1 (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/05/2024 - 10:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull espera aproveitar as próximas corridas em circuitos convencionais para explorar o máximo do RB20 e voltar a vencer na temporada 2024 da Fórmula 1. As atualizações de McLaren e Ferrari incomodaram o time austríaco na pista e os resultados provam isso. Agora, a equipe dos energéticos quer aproveitar o potencial do carro nas etapas seguintes para continuar liderando o campeonato.

- A McLaren deu um grande passo. O passo da Ferrari foi muito sutil. Vamos ver nas próximas duas ou três corridas. Agora estamos entrando na parte mais importante do campeonato. Então, vamos ver Montreal, Barcelona, Áustria e Silverstone - afirmou Christian Horner, chefe da equipe.

- É uma maratona, não uma sprint. Obviamente, esperávamos que este fosse um fim de semana difícil para nós. Mônaco é vencida no sábado e foi lá que tivemos um dia ruim. Na sexta-feira, também tivemos dificuldades. É preciso entender quais foram os problemas com o carro e as curvas. Agora, temos uma grande quantidade de dados para analisar e tentar resolver para as próximas corridas - projetou o dirigente.

Perguntado se a equipe austríaca espera ser mais forte nos circuitos convencionais, Horner destacou que a ideia é explorar os pontos forte do carro para vencer.

- Não, não damos nada como certo. Mas acho que essas pistas serão mais favoráveis aos pontos fortes do carro. Quero dizer, os carros venceram cinco corridas, ficaram em segundo lugar em Miami e venceram duas corridas sprint. Portanto, não é como se o carro tivesse se transformado de um carro bom para um carro ruim. É só que este circuito (Mônaco) não tem aproveitado nossos pontos fortes e precisamos entender quais são esses pontos fracos e como resolvê-los - finalizou.

Após oito etapas da Fórmula 1, Max Verstappen continua liderando o Mundial de Pilotos, com 169 pontos. Porém, a diferença para Charles Leclec, da Ferrari, diminuiu e agora o monegasco soma 138 tentos. Lando Norris, da McLaren, fecha o pódio com 118. No Mundial de Equipes, a Red Bull também lidera, com 276 pontos, seguida da Ferrari, que tem 252 e McLaren, com 184.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.