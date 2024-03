Red Bull se espanta com pole na Austrália: ‘Achamos mesmo que Ferrari tinha vantagem’

Max Verstappen conquista mais uma pole position na carreira (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/03/2024 - 09:42 • Melbourne (AUS)

Dessa vez, a Red Bull precisou tentar, nas palavras de Christian Horner, “todos os ajustes” possíveis na configuração do carro de Max Verstappen para pegar uma pole-position que parecia certa para a Ferrari. O neerlandês, no entanto, acertou a mão no último setor no momento em que não poderia errar e assegurou a posição de honra para o GP da Austrália, para surpresa do dirigente britânico.

Desde os primeiros treinos livres, a equipe italiana demonstrou um ritmo forte, sobretudo em ritmo de corrida, que costuma ser o calcanhar de Aquiles por conta do alto desgaste dos pneus. Charles Leclerc liderou dois dos três TLs realizados, e Carlos Sainz também deu provas de que estava recuperado da apendicite e pronto para embaralhar a briga pela pole.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seria preciso, portanto, não cometer erros, mas a Red Bull ainda perdia décimos importantes no último setor do circuito do Albert Park. Horner, então, explicou que o time trabalhou ao longo de toda a sessão no acerto da asa dianteira do carro #1 até Max encaixar a volta perfeita.

- Quer saber? Realmente pensei que a Ferrari estava em vantagem sobre nós. Foi certamente a primeira vez que conseguimos acertar o setor 3 - disse Christian ao canal Viaplay.

- Max fez duas ótimas voltas, ambas boas o bastante para a pole. Checo também fez uma ótima volta para ser terceiro no grid - completou Horner, antes de saber da punição de Sergio Pérez, que caiu para o sexto posto por bloquear Nico Hülkenberg.