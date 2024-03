“Inconsistências mexem com a cabeça”: Hamilton lamenta eliminação no Q2 da Austrália

Lewis Hamilton larga na 11ª colocação (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 23/03/2024 - 08:53 • Melbourne (Austrália)

A classificação do GP da Austrália, realizada na madrugada deste sábado (23), representou um dos dias mais frustrantes da temporada até agora para Lewis Hamilton. O heptacampeão não conseguiu avançar ao Q3, terminou eliminado no Q2 e larga somente na 11ª posição. Hamilton terminou o sábado em Melbourne bastante cabisbaixo.

A explicação do piloto passa pela instabilidade do carro da Mercedes quando algo joga contra. Nesse caso específico, o vento. Hamilton admite, porém, que George Russell fez melhor trabalho e por isso terminou com resultado mais satisfatório e larga na sétima colocação.

“Senti que o carro estava ótimo no TL3. Estávamos bem ali com os outros caras e, aí, na classificação, as inconsistências do carro mexem com a sua cabeça”, apontou.

“George fez um bom trabalho, e é isso que preciso tentar fazer amanhã”.

“Nosso carro está bem no limite. Quando bate um vento mais forte, fica muito instável. À tarde, aqui, o vento aumenta. Foi assim ontem no TL2 — o TL1 tinha sido melhor, mas o vento aumentou. Estava melhor no último treino livre, mais calmo, mas assim que mudou ficou mais instável”, explicou