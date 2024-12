A McLaren acabou com o jejum e conquistou o título do Mundial de Construtores depois de 26 anos na F1. Neste domingo (8), impulsionada pela vitória de Lando Norris em Abu Dhabi, a equipe britânica segurou o ímpeto da Ferrari e fechou o campeonato com 14 pontos de frente para os italianos. Veja a classificação final da temporada 2024 da F1.

A McLaren encerrou a temporada com 666 pontos, enquanto a Ferrari anotou 652 depois do pódio duplo de Carlos Sainz e Charles Leclerc em Yas Marina. Apesar do tetracampeonato de Max Verstappen, a Red Bull ficou longe da disputa, com 589.

Mais distante ainda ficou a Mercedes, que terminou o ano com 468. Correndo sozinha quase a temporada inteira, a Aston Martin fez 94 e se manteve em quinto, mesmo caindo muito na reta final. Disputa boa foi pelo G6, que teve Alpine (65) superando Haas (58) e RB (46). Williams (17) e Sauber (4) fecharam a lista.

No Mundial de Pilotos, o campeão Verstappen fechou o ano com 437 pontos após cruzar o GP de Abu Dhabi em sexto. Lando Norris, com a vitória, foi a 374 e garantiu o vice em disputa com Leclerc, que foi a 356. Oscar Piastri terminou no detalhe na frente de Sainz: 292 e 290, respectivamente.

Na briga interna da Mercedes, melhor para George Russell, que fez 245 x 223 em Lewis Hamilton. Sergio Pérez (152) e Fernando Alonso (70) simplesmente disputaram campeonatos isolados.

Lando Norris foi pole position, com a McLaren, do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A última vaguinha no top-10 ficou com Pierre Gasly, que superou Nico Hülkenberg na última prova e anotou 42 pontos contra 41 do rival. Yuki Tsunoda (30), Lance Stroll (24), Esteban Ocon (23), Kevin Magnussen (16), Alexander Albon (12), Daniel Ricciardo (12), Oliver Bearman (7), Franco Colapinto (5), Guanyu Zhou (4) e Liam Lawson (4) fecharam a turma que pontuou em 2024. Valtteri Bottas, Logan Sargeant e o estreante de hoje, Jack Doohan, zeraram.

Confira classificação da F1 após a última etapa:

Mundial de Pilotos:

1 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT 437 2 L NORRIS McLaren Mercedes 374 3 C LECLERC Ferrari 356 4 O PIASTRI McLaren Mercedes 292 5 C SAINZ Ferrari 290 6 G RUSSELL Mercedes 245 7 L HAMILTON Mercedes 223 8 S PÉREZ Red Bull RBPT 152 9 F ALONSO Aston Martin Mercedes 70 10 P GASLY Alpine 42 11 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 41 12 Y TSUNODA RB RBPT 30 13 L STROLL Aston Martin Mercedes 24 14 E OCON Alpine 23 15 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 16 16 A ALBON Williams Mercedes 12 17 D RICCIARDO RB RBPT 12 18 O BEARMAN Haas Ferrari 7 19 F COLAPINTO Williams Mercedes 5 20 G ZHOU Sauber Ferrari 4 21 L LAWSON RB RBPT 4 22 V BOTTAS Sauber Ferrari 0 23 L SARGEANT Williams Mercedes 0 24 J DOOHAN Alpine 0

Mundial de Construtores: