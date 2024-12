Red Bull negocia rescisão de Pérez e põe Lawson como primeira opção para 202

Sergio Pérez parece realmente estar com os dias contados na Red Bull. De acordo com diversos veículos estrangeiros, incluindo o De Telegraaf e a Fox Sports Mexico, o GP de Abu Dhabi deste fim de semana será o último do piloto de 34 anos ao lado de Max Verstappen na Fórmula 1. O site neerlandês, inclusive, divulgou que até mesmo fontes internas da base em Milton Keynes confirmaram a informação.

Com 152 pontos somados e apenas oitavo colocado na classificação do Mundial de Pilotos, Checo teve um bom início de campeonato, subindo no pódio em quatro das cinco primeiras corridas do ano, mas viu o desempenho cair vertiginosamente após o GP da China, há sete meses. O fato de ter acumulado 277 tentos a menos que o companheiro de equipe — que conquistou o tetracampeonato em Las Vegas — acabou prejudicando a Red Bull na briga pelo título do Mundial de Construtores contra McLaren e Ferrari.

Christian Horner, chefe dos taurinos, chegou a dizer que a decisão de ter renovado o contrato do #11 de maneira tão precoce foi algo que “obviamente não funcionou”. Embora o próprio Pérez negue que vá ser substituído para a temporada 2025 da F1, o anúncio da saída deve acontecer nos próximos dias, logo após a reunião dos acionistas da empresa de energéticos, na próxima segunda-feira (9).

O site espanhol Relevo, inclusive, informou que equipe e piloto já negociam a rescisão do acordo há dois dias. No entanto, o maior desafio seria lidar com as cláusulas “complexas e delicadas”, pois, de acordo com a ESPN, a Red Bull trabalha com a possibilidade de dar a Checo o papel de embaixador, algo parecido com a função que atualmente é exercida por David Coulthard, para, desta forma, não precisar pagar a multa rescisória que pode passar da casa dos US$ 20 milhões (R$ 121,2 milhões na cotação atual).

Liam Lawson é piloto da academia da Red Bull (Foto: Red Bull)

Além da possível demissão ou cargo de embaixador, há ainda uma terceira opção: ser rebaixado para a RB (Visa Cash App RB). Se isso acontecer, Sergio completaria o restante do contrato pelo time de Faenza. Porém, as principais patrocinadoras do piloto, a Telmex e a AT&T, mostraram-se resistentes a isso, já que a visibilidade não seria nem de perto a mesma que elas possuem hoje com a Red Bull.

Caso o mexicano não aceite descer um degrau e realmente deixe o grid, o De Telegraaf apontou Liam Lawson como o favorito a assumir a vaga ao lado de Verstappen. Yuki Tsunoda, por sua vez, deve realmente permanecer na equipe irmã para formar dupla com Isack Hadjar, atual vice-líder da Fórmula 2, mas ainda com chances de derrotar o brasileiro Gabriel Bortoleto na briga pelo título.