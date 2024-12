Victor Martins roubou a cena e conquistou a pole-position da rodada de Abu Dhabi, prova de encerramento da temporada 2024 da Fórmula 2. O francês bateu Gabriel Bortoleto na classificação desta sexta-feira (6), em Yas Marina, enquanto Paul Aron fez o terceiro tempo. Isack Hadjar, concorrente do brasileiro ao título, completou a sessão em quarto.

Como esperado, a disputa pela pole-position foi intensa até o instante final, e Bortoleto estabeleceu a marca a ser batida ao fechar os primeiros 15 minutos com 1min36s050. Hadjar, contudo, não se abalou e ainda foi para os boxes chamando o companheiro, Josep María Martí, para “fazer a pole”.

A bandeira vermelha causada por Rafael Villagómez a quatro minutos do fim potencializou o drama. Pouco antes da paralisação, Martins colocou a ART no topo com 1min35s745, e Bortoleto só não perdeu a tentativa porque a paralisação foi segundos depois de ele cruzar a linha de chegada.

Com a pista liberada, Hadjar segurou o máximo que pôde, enquanto Gabriel foi um dos primeiros a abrir a volta. O brasileiro até foi melhor no setor 2, mas não conseguiu bater a marca de Victor. Hadjar também não melhorou e ainda foi ultrapassado por Aron, que pulou para terceiro.

Dino Beganovic terminou na ótima quinta colocação, enquanto Kush Maini, companheiro de Bortoleto na Invicta, ficou em sexto. Josep María Martí, Ritomo Miyata, Joshua Dürksen e Amaury Cordeel fecham o top-10, o que significa que o belga é quem parte da pole na sprint.

A Fórmula 2 retorna neste sábado, às 9h15 (de Brasília), para a largada da corrida sprint da rodada de Abu Dhabi, encerramento da temporada 2024.

Gabriel Bortoleto ficou em segundo na corrida do GP de Abu Dhabi da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Com Bortoleto em segundo, veja como foi classificação da F2 em Yas Marina:

Depois de um treino livre liderado por Hadjar e com Bortoleto em segundo, os pilotos retornaram à pista com 27,9°C de temperatura ambiente, 39,4°C de asfalto e 56% de umidade relativa do ar. O TL1 da F1, realizado pouco antes, também ajudou a deixar a pista mais emborrachada comparada à primeira sessão, portanto os pilotos não demoraram a registrar tempos rápidos.

E quem começou comandando a tabela foi Martins com 1min36s245, enquanto Bortoleto aparecia em segundo, a 0s234 da melhor marca. Aron, por sua vez, vinha em terceiro, enquanto Hadjar era somente o 15º. Bortoleto, então, pegou o primeiro melhor setor, manteve o ritmo e assumiu a liderança com 1min36s050.

Na sequência, Hadjar passou 0s4 acima da volta de Gabriel, ficando em quinto. A imagem "onboard" trazia a dimensão do quanto Isack precisava corrigir a direção da Campos ao longo de todo o trajeto para conseguir um tempo de volta decente, mas a sensação dele era boa: “Pepe, vamos fazer a pole, estou confiante!”, avisou o vice-líder pelo rádio.

Primeiras voltas completadas, Bortoleto, Martins, Maini, Antonelli, Hadjar, Aron, Martí, Dürksen, Miyata e Goethe formavam o top-10. Depois da tradicional parada para troca de pneus, todos retornaram para os dez minutos finais de sessão.

Antonelli puxou a fila, mas passou muito alto no primeiro setor. Já Martins virou praticamente o mesmo tempo do brasileiro no trecho inicial, porém perdeu tempo no setor intermediário. No fim, a volta do francês foi 1min35s745 graças ao ótimo setor 3. Hadjar também melhorou bastante e saltou para segundo, com Beganovic em terceiro.

Isack Hadjar corre pela Red Bull na Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Red Bull)

Bortoleto, então, pintou o setor 2 de roxo e tomou o segundo lugar de Hadjar, 0s035 mais lento que Martins. E assim que ele passou pela linha de chegada, a bandeira vermelha foi acionada em função da batida de Rafael Villagómez. Por um triz, mas o tempo alcançado foi validado.

Pista novamente liberada, seria necessário um aquecimento muito preciso da borracha para tomar a volta de Martins, e Bortoleto fez o que conseguiu na preparação. O brasileiro até chegou a melhorar 0s1 no segundo setor, mas perdeu tempo no trecho final, ficando mesmo em segundo. O mesmo valeu para Hadjar, frustrado por ter de largar atrás de Gabriel na corrida — literalmente atrás, pois fecha a segunda fila em quarto, enquanto o rival ficou em segundo.

Nem mesmo Victor alcançou a proeza, mas não era necessário. Aron foi quem conseguiu jogar um temperinho a mais ao pular para terceiro, o que significa que os três postulantes ao título largarão nas duas corridas colados.