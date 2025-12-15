O Vôlei Renata, conhecido como Campinas, e o Warta Zawiercie, da Polônia, se enfrentam nesta terça-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Mangueirinho, em Belém, no Pará, pela fase de grupos do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming).

O Cruzeiro assegurou sua vaga após erguer a taça do Sul-Americano de Clubes. O Praia Clube também conquistou a classificação por meio do Sul-Americano, alcançando o segundo lugar. Já o Campinas, com a oficialização da sede no Brasil, foi convidado a participar como anfitrião.

Completam a lista de participantes: o italiano Perugia, o polonês Warta Zawiercie, o Swehly, da África, e os asiáticos Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão).

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei

📆 Data: 16 à 21 de dezembro

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Campinas vence São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Como funciona o Mundial de vôlei masculino?

A competição acontencerá em duas fases. Na primeira, as oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único. Após o fim das três rodadas de jogos, os dois melhores de cada chave avançam à semifinal em formato de mata-mata.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

Vôlei Renata/Campinas (BRA)

Cruzeiro (BRA)

Swehly (LIB)

Osaka Bluteon (JAP)

Programação do Campinas

O Campinas fecha o primeiro dia de atividades, no dia 16 de dezembro, do Mundial de Vôlei Masculino com o duelo contra o Warta Zawiercie, da Polônia. No dia seguinte, um confronto brasileiro entre a equipe paulista e o Praia Clube, também no último horário. Para fechar a fase de grupos, enfrentam o Al-Rayyan, do Qatar, em busca da classificação.

16 de dezembro

10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon

13h30: Perugia x Swehly

17h: Al-Rayyan x Praia Clube

20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

10h: Cruzeiro x Swehly

13h30: Perugia x Osaka Bluteon

17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

15h: disputa pelo bronze

18h30: final

