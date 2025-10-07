Rebeca Andrade viaja ao Chile na luta por Rio-Niterói como sede do Pan 2031
Eleição acontece nesta sexta-feira (10)
- Matéria
- Mais Notícias
Rebeca Andrade, junto com a comitiva brasileira, irá à Santiago, no Chile, para participar da reta final da decisão da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. A delegação chega à cidade nesta terça-feira (7), enquanto a atleta, maior medalhista olímpica da história do país, desembarca na quinta-feira (9), como maior símbolo da luta pela escolha de Rio-Niterói como sede do Pan.
Rio/Niterói ou Assunção: qual é a favorita para o Pan de 2031?
Mais Esportes
Pan 2031: infraestrutura de Rio-Niterói impressiona presidente da Panam
Mais Esportes
Rio e Niterói passam por últimas avaliações para eleição do Pan de 2031
Mais Esportes
A eleição acontece nesta sexta-feira (10), com a votação dos membros da PanAm Sports, órgão organizador do evento. A briga é entre a candidatura conjunta das cidades de Rio e Niterói e a opção de Assunção, no Paraguai. No total, são 41 países com direito de escolha e 53 votos, já que locais que já receberam o Pan tem o poder de voto dobrado, como o Brasil.
➡️ Rio/Niterói ou Assunção: qual é a favorita para o Pan de 2031?
Comitiva brasileira
Além de Rebeca Andrade, importantes dirigentes e ex-atletas também vão ao Chile. Entre eles, destacam-se Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Yane Marques, vice-presidente, Emanuel Rego, diretor-geral do COB e ex-jogador de vôlei de praia, e Iziane, ex-atleta de basquete e secretária nacional de Alto Rendimento do Ministério do Esporte.
O prefeito Eduardo Paes, do Rio, e Rodrigo Neves, de Assunção, também estarão entre os presentes em Assunção. Bernard Rajzman, prata no vôlei em Los Angeles 1984 e membro brasileiro do Comitê Olímpico Internacional (COI), e Yohansson do Nascimento, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), também se juntam à delegação.
Na sexta-feira (10), data da eleição, Emanuel, Isabel e Iziane vão fazer os discursos de apresentação final da candidatura. Após isso, há o início da votação.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Infraestrutura de Rio-Niterói impressiona presidente da Panam
A candidatura conjunta de Niterói e Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 passou por uma última avaliação da Panam Sports, entidade organizadora do evento. As cidades receberam, durante três dias, a comissão de avaliação da entidade. As vistorias foram encerradas nesta sexta-feira (3), no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói. Neven Ilic, presidente da Panam Sports ficou surpreso com o que viu.
- Matéria
- Mais Notícias