Pela primeira vez, Julia Soares conquista o Ouro no individual geral do Campeonato Brasileiro

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 19:43 • João Pessoa (PA)

Com apenas 19 anos, Julia Soares atingiu o lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2024. Defendendo o CEGIN (PR), a ginasta conquistou sua primeira medalha de ouro no individual geral da categoria adulta. As disputas foram realizadas em João Pessoa, na Paraíba, neste sábado (21).

Além da conquista, Julia Soares, chegou ao seu terceiro pódio seguido no individual geral. Em 2022, faturou o bronze, em 2023, a prata, até chegar ao seu primeiro título em 2024 ao somar 52.050 pontos nos quatro aparelhos.

Entre os aparelhos de destaque da atleta está a trave, o qual foi finalista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na disputa de hoje, Julia obteve 14.000 pontos, a maior nota no dia, que foi fundamental para se consagrar campeã brasileira .

Ao seu lado no pódio estavam Isabel Ramos e Hellen Silva, defendendo o Flamengo, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na competição por equipes, o Flamengo seguiu como favorito ao conquistar o título nacional com 156.350 pontos, enquanto o Cegin faturou o segundo lugar.

Julia Soares é campeã brasileira no individual geral (Foto: Cristiano Santos/CBG)