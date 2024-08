Simone Biles dá nova declaração sobre Rebeca Andrade e esquenta final no salto; veja

Rebeca Andrade e Simone Biles subiram ao pódio no individual geral (Foto: Loic VENANCE/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 05:00 • Paris (FRA)

Simone Biles e Rebeca Andrade travam mais uma batalha neste sábado (3) nos Jogos Olímpicos de Paris. Depois da decisão do individual geral, as duas se encontram na final do salto. Na última sexta (2), a norte-americana publicou um vídeo no "Tiktok", no qual fala sobre a brasileira e demonstra respeito pela atleta do Flamengo.

➡️Saiba tudo das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

- Vou falar para vocês, Rebeca é boa. Tipo, ela é boa! Eu diria que ela é minha principal adversária. Temos pontuações parecidas no geral. Eu não tinha uma competição como essa há algum tempo. Mas estou animada para competir com ela. Ela é super doce e superou algumas lesões, então vê-la aqui é incrível. Será bom - disse Biles.

Na última quinta-feira (1), Biles conquistou o ouro no individual geral e Rebeca ficou com a prata. A norte-americana somou 59.131, enquanto a brasileira teve 57.932. Sunisa Lee, dos Estados Unidos, fechou o pódio, com 56.465. A brasileira também já conquistou um bronze em Paris na final por equipes, vencida também pelos EUA.