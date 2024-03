Rebeca Andrade fica com a prata nas barras pela Copa do Mundo de Ginástica Artística; veja

Rebeca Andrade focou apenas nas barras assimétricas (Foto: Martin Bernetti/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 13:45 • Antália (TUR)

Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final das barras assimétricas na Copa do Mundo de Ginástica Artística, em Antália, na Turquia, neste domingo (31). A brasileira contornou uma falha, evitou queda, e fecha a competição com o segundo lugar.

Rebeca conseguiu a nota 14,037, ficando atrás somente da francesa Melanie Jesus, que conseguiu 14,567. A brasileira disputou, na Copa do Mundo, apenas as barras assimétricas, se poupando nos outros três aparelhos: salto, solo e trave.

Na apresentação, Rebeca fez uma jogada muito inteligente, ao perceber que poderia sofrer a queda em uma das acrobacias. A brasileira mudou os exercícios dela, se salvou de cair do aparelho, e, mesmo com outros elementos, conseguiu terminar a apresentação com uma nota boa e com a prata.

Em 2023, a brasileira foi campeã no salto, prata no solo e bronze na trave, também foi prata no individual geral e ajudou o Brasil a ser vice-campeão por equipes. Nas Olimpíadas, portanto, Rebeca chegará com chance de medalhas em todos os aparelhos.

(Foto: cbginastica/X)

