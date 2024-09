Rebeca Andrade se tornou campeã brasileira de ginástica artística nas barras assimétricas (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 12:35 • João Pessoa (PB)

O ano de 2024 segue mágico para Rebeca Andrade. A ginasta conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A atleta do Flamengo terminou a prova com uma nota 14.500. O pódio contou ainda com Gabriela Vieira, e Isabel Aguilar, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A brasileira disputou o Campeonato Brasileiro em apenas dois aparelhos, as barras assimétricas e no salto. A decisão partiu de Chico Porath, treinador da Seleção Brasileira e a comissão técnica do Flamengo, com o objetivo de preservar a parte física da atleta. Afinal, foi um ano com calendário intenso de competições - a atleta disputo a Copa do Mundo no início ano, Troféu Brasil e ainda teve de encarar as Olimpíadas de Paris.

Rebeca optou por não fazer o segundo salto na classificatória do aparelho no sábado (21) e, dessa forma, não chegou a final do salto, disputada neste domingo (22). Com isso, a atleta tinha pela frente apenas a decisão das barras assimétricas, onde confirmou seu favoritismo.

Rebeca Andrade acena para a torcida após prova das barras assimétricas no Campeonato Brasileiro de ginástica artística (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Rebeca Andrade vive ano mágico na ginástica artística em 2024

A medalha de ouro conquistada no Campeonato Brasileiro completa um ano mágico em 2024. Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas, sendo uma delas o ouro no salto. Com o grande desempenho, a ginasta se isolou como a brasileira com mais medalhas olímpicas na história.