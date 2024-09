Rebeca Andrade: a “diva” da ginástica, segundo Nadia Comaneci

Foto: Léo Barrilari/COB







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 27/09/2024 - 23:11 • São Paulo (SP)

A ginástica artística tem novos e velhos ícones, e um encontro na COB Expo, evento promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), nesta sexta-feira (27) deixou isso claro. Rebeca Andrade, a maior ginasta olímpica da história do Brasil, e Nadia Comaneci, a primeira a conquistar um 10 perfeito nos Jogos Olímpicos, feito atingido em Montreal-76, dividiram o palco em um momento que emocionou a todos. A feira, que reuniu atletas e patrocinadores, foi palco de um encontro simbólico de gerações que mudaram o esporte mundial.

Rebeca, com 25 anos e seis medalhas olímpicas, chegou ao evento por volta das 17h. Ficou em uma sala reservada onde recebeu dirigentes do COB, patrocinadores pessoais e da entidade. Entre as reuniões, um encontro especial: Nadia Comaneci lhe entregou uma revista antiga, lembrança de um evento que a romena organizou em Oklahoma, nos EUA, e que Rebeca disputou quando tinha 10 anos. Em retribuição, a brasileira presenteou a lenda romena com uma imagem artística que retratava ambas.

Ao sair da sala para o encontro com Comaneci, Rebeca deu mostras da sua grandeza. Em um trajeto de 200 metros, precisou ser cercada para poder caminhar livremente pela feira, e atraía os olhares de quem estava ali para ver a maior medalhista brasileira em Olimpíadas.

Nadia Comaneci se impressionou com a grandiosidade do evento.

— Eu nunca poderia imaginar estar aqui (quase 50 anos depois de ganhar o ouro com o 10 perfeito). Quando estamos no esporte, não pensamos tão longe. Eu nasci em um lugar onde viajar era muito difícil, então o esporte me permitiu viajar e conhecer o mundo. As pessoas não sabiam onde ficava a Romênia. Eu nunca imaginei estar em uma mesma sala com alguém que fez história pelo Brasil. Continue sendo você mesma, você é única e inspira as pessoas a serem as melhores versões de si mesmas. Rebeca está abrindo o mundo para novas crianças, novas crianças que almejam ser novos herois — exaltou Nadia.

À vontade, Rebeca cantou e mostrou que entende a conexão dos fãs com ela pela trajetória de superação que ela trilhou, tendo de operar o joelho três vezes.

— Tenho o coração das pessoas, que é muito mais legal e válido para mim. As pessoas se conectam comigo, entendem que uma pessoa comum, como elas, passou por tudo que eu passei e chegou onde eu cheguei. A vida é essa, não é um morango, e se jogar um limão, a gente faz uma limonada e está tudo certinho — brincou a ginasta, arrancando sorrisos da plateia, com seu jeito simples e carismático.

Nadia Comaneci não parou por aí e voltou a elogiar a brasileira.

— Eu a chamo de diva. Adoro sua ginástica porque é artística e técnica. Nosso esporte é isso. Rebeca tem ambas — completou a romena, que ainda imitou no palco um gesto característico de Rebeca no solo em Paris.

Rebeca Andrade, ao lado de Comaneci, mostra que o futuro da ginástica está em boas mãos.