Prêmio Isabel Salgado promove iniciativas de desenvolvimento social por meio do esporte

Cerimônia do Prêmio Isabel Salgado, no Rio de Janeiro (Foto: Joyce Rodrigues/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A cerimônia do Prêmio Isabel Salgado foi realizado nesta terça-feira (24), no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. A premiação surge como uma iniciativa que premiará projetos de atletas, ex-atletas e empreendedores sociais que promovam transformações através do esporte. A honraria terá foco inicial em projetos que tragam o voleibol como parte de suas iniciativas.

Maria Clara Salgado, filha da Isabel e atleta que desenvolveu o projeto, afirmou que a iniciativa tem o intuito do esporte ser como agente transformador, com a capacidade de mudar vidas.

— Desejamos que o esporte possa ser cada vez mais legitimado como um meio para promover a inclusão, igualdade e a transformação social. Além do poder que ele possui, temos a visibilidade e a capacidade de influenciar a sociedade, nos tornando protagonistas dessa mudança, assim como fez a minha mãe, que sempre acreditou no potencial do esporte como agente transformador, capaz de mudar vidas — disse Maria Clara.

Maria Clara durante a cerimônia, também lembrou que a mãe foi uma defensora da igualdade e da justiça social.

— Queremos que este prêmio incentive outros atletas a utilizarem seu tempo e sua experiência para criarem mudanças positivas nas vidas de crianças e jovens — finalizou.

Maria Clara Salgado, filha da Isabel e atleta que desenvolveu o projeto (Foto: Joyce Rodrigues/Lance!)

Como participar?

Atletas, ex-atletas e empreendedores sociais poderão submeter seus projetos, em âmbito nacional, a processo público de seleção que identificará propostas que dialoguem inicialmente com o voleibol. Além disso, pessoas que desejam tirar projetos sociais que tenham o voleibol entre suas atividades, também poderão se inscrever no Edital. Ele será dividido em 3 categorias: Categoria Aurora, para atletas e ex-atletas com projetos sociais ativos; Raízes, para empreendedores sociais com projetos sociais ativos; e Semente, para pessoas que desejam iniciar um projeto social. O prêmio deseja incluir outras modalidades esportivas a partir das próximas edições.

A Premiação

A honraria terá edições anuais, que irá contemplar cada categoria com prêmios específicos. A Aurora serão os projetos premiados receberão um aporte financeiro, o troféu e o brasão Isabel Salgado, homenagem que significa que este atleta ou ex-atleta é engajado socialmente; a categoria Raízes receberá um aporte financeiro e o troféu; já os premiados da categoria Semente receberão uma capacitação em Gestão de Projetos Sociais e, ainda, poderão receber um aporte financeiro semente.

Isabel Salgado participou de duas Olimpíadas (Moscou e Los Angeles), foi peça fundamental da equipe brasileira na conquista do bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1979 e obteve medalha em diversos torneios e campeonatos. Na década de 1980, foi eleita uma das seis melhores jogadoras de vôlei do mundo, sendo a primeira brasileira a atuar ​em uma liga estrangeira, contratada ​pelo Modena, na Itália, em 1980.​ A ex-jogadora faleceu em 2022, em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca decorrente de uma inflamação pulmonar.