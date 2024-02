Na relação dos nomeados, Rayssa e Filipe estão ao lado dos maiores esportistas do mundo: Lionel Messi, Max Verstappen, Erling Haaland, Simone Biles, Novak Djokovic e Jude Bellingham. Concorrendo ao Laureus de Melhor Atleta nos Esportes de Ação, os brasileiros enfrentam surfista, skatista, velejadora e ciclista do Reino Unido, Austrália, África do Sul e EUA. A premiação do Laureus World Sports Awards 2024 será realizada no dia 22 de abril, em Madri (Espanha).