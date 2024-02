Rayssa Leal, atual campeã da SLS (Liga Mundial de Skate Street), abriu a temporada de 2024 com um segundo lugar, na etapa de Paris, na França, neste sábado (24). A brasileira cresceu na rodada final, mas ficou com o vice. Somando 31.2 pontos, a jovem de 16 anos ficou apenas um ponto atrás da australiana Chloe Covell, vencedora do torneio.