A raquete Babolat com a qual Rafael Nadal venceu o Roland Garros de 2007 foi leiloada online por US$ 118 mil (cerca de R$ 586 mil na cotação atual), o que a coloca entre as três mais caras da história. O objeto, que antes estava instalado no Museu Australiano de Tênis, fez parte do leilão Prestige Memorabilia, encerrado na segunda-feira (29).