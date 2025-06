Judson pede atenção aos adversários do Brasil na segunda semana da VNL

A Seleção masculina começa, nesta quarta-feira (25), a disputa da segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL), em Chicago, nos Estados Unidos. O central Judson, principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho, fez um balanço da primeira etapa, disputada no Rio de Janeiro, e alertou para o nível dos adversários na sequência da competição.

Com vitórias sobre Irã, Ucrânia e Eslovênia e apenas uma derrota diante de Cuba na primeira fase, o Brasil é o terceiro colocado na classificação geral, atrás apenas da invicta Polônia e do Japão, com os mesmos nove pontos, mas passa à frente nos critérios de desempate, com menos sets perdidos.

- A gente fez uma primeira semana muito boa, muito positiva, a gente conseguiu acumular muitas vitórias, e na Liga das Nações o que importa é isso, é vitória. Nosso primeiro objetivo desde que a gente se reuniu e iniciou os treinamentos era esse, era classificar pra fase final e cada vitória nos leva mais próximo disso - avaliou.

O central Judson é uma das peças da renovação da Seleção Brasileira promovida pelo técnico Bernardinho neste início de ciclo olímpico. Atual vice-campeão da Superliga com o Campinas, o atleta esteve no elenco que disputou a Liga das Nações de Vôlei no ano passado, mas não foi convocado para os Jogos Olímpicos de Paris. Na edição de 2025, Judson lidera a equipe no ataque, com 46 pontos.

Brasil é o terceiro colocado na classificação geral da VNL (Foto: Volleyball World)

Atenção na segunda semana

O primeiro adversário do Brasil na etapa em Chicago será o Canadá, sexto colocado, em jogo marcado para esta quarta-feira (25), às 18h (horário de Brasília). Apesar de o confronto mais aguardado da semana ser contra a tradicional Itália, o central Judson fez um alerta para partidas com seleções em ascensão.

- Pra essa semana a gente tem adversários muito fortes, não só Itália e Polônia, que a gente sabe que são times do primeiro escalão, mas Canadá e China estão crescendo bastante. Na primeira semana já deu pra ver que não dá pra entrar achando que o jogo tá resolvido com nenhuma seleção mais, tá todo mundo querendo crescer. Agora é entrar com a mesma vontade, porque a tendência é que os jogos fiquem mais difíceis durante a semana - projetou.

Programação de jogos do Brasil

Brasil x Canadá - Quarta-feira, 25 de junho | 18h*

Brasil x China - Quinta-feira, 26 de junho | 18h*

Brasil x Itália - Sábado, 28 de junho | 18h*

Brasil x Turquia - Domingo, 29 de junho | 18h*

*Os jogos serão transmitidos no SporTV 2 | Horários de Brasília