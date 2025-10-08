Com Ramon Dino, veja a lista de brasileiros para o Mr. Olympia 2025

A elite do fisiculturismo mundial tem um encontro marcado em Las Vegas, e o Brasil chega com status de protagonista. A 61ª edição do Mr. Olympia, o maior espetáculo da modalidade no planeta, começa nesta quinta-feira (9) e contará com uma impressionante delegação de 49 atletas brasileiros confirmados, prontos para brigar por títulos nas mais diversas categorias.

Ramon Dino no Mr. Olympia em 2024 (Foto: Gilco Produções/Instagram)

Embora 59 atletas tivessem conquistado a classificação, a lista final confirmada mostra um time robusto e cheio de estrelas. Nomes como Ramon Dino, um dos maiores fenômenos da Classic Physique, a atual campeã da Women's Physique Natalia Coelho, e Gorila Albino, destaque na categoria Men's Wheelchair, lideram o esquadrão brasileiro que promete fazer história.

A presença maciça de atletas do país, especialmente em categorias como a Wellness e a Classic Physique, demonstra a força do Brasil como uma das grandes potências do esporte na atualidade. A expectativa é de finais com forte sotaque verde e amarelo.

Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:

CATEGORIAS MASCULINAS

Men's Open

Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov

212

Fran Barrios

Lucas Coelho

Lucas Garcia

Luiz Esteves

Vitor Porto

Classic Physique

Ramon Dino

Matheus Menegate

Kenny Moreira

Fábio Junio

Eric Wildberger

Diego Gallindo

Marcello Horse

Men's Physique

Diogo Basaglia

Edvan Palmeira

Emerson Costa

Emmanuel Costa

Guilherme Gualberto

Felipe Gonçalves

Lucas Viudes

Jefferson Lima

Julio Soares

Rafael Oliveira

Mauro Fialho

Vinicius Mateus

Vitor Chaves

Men's Wheelchair

Gorila Albino

CATEGORIAS FEMININAS

Women's Bodybuilding

Alcione Barreto

Leyvina Barros

Figure

Manuella Lima

Bikini

Alice Rocha

Nivea Campos

Women's Physique

Natalia Coelho

Nana Silva

Amanda Machado

Zama Benta

Wellness

Camile Luz

Daniele Mendonça

Eduarda Bezerra

Giselle Machado

Isa Pereira Nunes

Isamara Santos

Maria Rita Penteado

Michelle Ibata

Pamela Rodrigues

Raeli Dias

Rayane Fogal

Renata Guaraciaba

Valquiria Lopes