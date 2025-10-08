Com Ramon Dino, veja a lista de brasileiros para o Mr. Olympia 2025
49 atletas brasileiros buscam o título em Las Vegas
A elite do fisiculturismo mundial tem um encontro marcado em Las Vegas, e o Brasil chega com status de protagonista. A 61ª edição do Mr. Olympia, o maior espetáculo da modalidade no planeta, começa nesta quinta-feira (9) e contará com uma impressionante delegação de 49 atletas brasileiros confirmados, prontos para brigar por títulos nas mais diversas categorias.
Embora 59 atletas tivessem conquistado a classificação, a lista final confirmada mostra um time robusto e cheio de estrelas. Nomes como Ramon Dino, um dos maiores fenômenos da Classic Physique, a atual campeã da Women's Physique Natalia Coelho, e Gorila Albino, destaque na categoria Men's Wheelchair, lideram o esquadrão brasileiro que promete fazer história.
A presença maciça de atletas do país, especialmente em categorias como a Wellness e a Classic Physique, demonstra a força do Brasil como uma das grandes potências do esporte na atualidade. A expectativa é de finais com forte sotaque verde e amarelo.
Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:
CATEGORIAS MASCULINAS
Men's Open
Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov
212
Fran Barrios
Lucas Coelho
Lucas Garcia
Luiz Esteves
Vitor Porto
Classic Physique
Ramon Dino
Matheus Menegate
Kenny Moreira
Fábio Junio
Eric Wildberger
Diego Gallindo
Marcello Horse
Men's Physique
Diogo Basaglia
Edvan Palmeira
Emerson Costa
Emmanuel Costa
Guilherme Gualberto
Felipe Gonçalves
Lucas Viudes
Jefferson Lima
Julio Soares
Rafael Oliveira
Mauro Fialho
Vinicius Mateus
Vitor Chaves
Men's Wheelchair
Gorila Albino
CATEGORIAS FEMININAS
Women's Bodybuilding
Alcione Barreto
Leyvina Barros
Figure
Manuella Lima
Bikini
Alice Rocha
Nivea Campos
Women's Physique
Natalia Coelho
Nana Silva
Amanda Machado
Zama Benta
Wellness
Camile Luz
Daniele Mendonça
Eduarda Bezerra
Giselle Machado
Isa Pereira Nunes
Isamara Santos
Maria Rita Penteado
Michelle Ibata
Pamela Rodrigues
Raeli Dias
Rayane Fogal
Renata Guaraciaba
Valquiria Lopes
