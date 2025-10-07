Conheça as categorias e veja a programação do Mr. Olympia 2025

A contagem regressiva para o maior espetáculo de fisiculturismo do planeta já começou. A 61ª edição do Mr. Olympia será realizada entre os dias 9 e 12 de outubro de 2025, retornando à sua casa tradicional, a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Os maiores físicos do mundo subirão ao palco em busca da glória eterna e do cobiçado troféu Sandow.

Samson Dauda, atual campeão do Mr. Olympia (Foto: Gilco Productions)

Para acompanhar e entender quem são os favoritos, é fundamental conhecer as particularidades de cada uma das 11 categorias profissionais. Os critérios de avaliação variam drasticamente, indo da massa muscular extrema a físicos mais estéticos e comerciais.

Categorias Masculinas no Mr. Olympia

Mr. Olympia (Open Bodybuilding): É a categoria principal e a mais prestigiada, sem limite de peso. Os atletas são julgados pelo máximo de desenvolvimento muscular possível, combinado com extrema definição, proporção e simetria. É a busca pelo físico mais massivo e condicionado do planeta.

212 Olympia: Similar à Open, mas com um limite de peso de 212 libras (aproximadamente 96 kg). Isso permite que atletas com menor estatura, mas com impressionante densidade muscular e condicionamento, possam competir no mais alto nível.

Classic Physique: Resgatando a "Era de Ouro" do fisiculturismo, esta categoria valoriza a estética, as linhas clássicas e a simetria corporal. Existe uma tabela de limite de peso baseada na altura do atleta, evitando o volume extremo e focando em uma cintura fina e um físico proporcional e artístico.

Men's Physique: A categoria com o visual mais "comercial" ou de "praia". Os atletas competem de bermuda e são avaliados pelo físico em formato de "V" (ombros largos e cintura fina). O volume muscular é moderado, e a ênfase está na simetria, no carisma e na presença de palco, sem a necessidade de definição extrema.

Wheelchair Olympia: Uma demonstração de força e superação, esta categoria é dedicada a atletas cadeirantes. Os critérios de julgamento se concentram na musculatura da parte superior do corpo, avaliando simetria, proporção e desenvolvimento muscular.

Categorias Femininas no Mr. Olympia

Ms. Olympia (Open Bodybuilding Feminino): É a categoria equivalente à Mr. Olympia masculina, onde as atletas buscam o máximo desenvolvimento muscular, com alta densidade, definição e simetria, sem limite de peso.

Women's Physique: Apresenta atletas com um volume muscular significativo e baixo percentual de gordura, mas menor do que o visto na Ms. Olympia. O foco está em um físico que combine estética, simetria e tônus muscular, mantendo a feminilidade.

Fitness: Uma categoria única que combina avaliação de físico e performance atlética. As atletas são julgadas em rodadas de biquíni e também em uma rotina coreografada individual, que inclui elementos de ginástica, dança e força, exigindo flexibilidade e resistência.

Figure: O físico buscado aqui tem um formato de "Y", com ombros largos, costas bem desenvolvidas e cintura fina. As atletas devem apresentar um bom volume muscular com baixo percentual de gordura, mas sem a separação muscular profunda da Women's Physique.

Bikini: Esta categoria valoriza um físico com curvas, tonificado e com baixo percentual de gordura, mas sem volume muscular excessivo. A avaliação foca no equilíbrio geral, na proporção, na beleza facial e na presença de palco, projetando um visual saudável e elegante.

Wellness: Categoria de grande sucesso entre as brasileiras, a Wellness valoriza um físico com maior desproporção entre os membros. O foco principal é no desenvolvimento dos membros inferiores (coxas e glúteos), que devem ser mais volumosos em comparação com um tronco mais fino e menos musculoso.

A programação oficial reserva a sexta-feira (10) para as finais das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness. No sábado (11), o mundo conhecerá os campeões da Men’s Physique, Bikini, Classic Physique e, no evento principal da noite, o grande campeão da Mr. Olympia.