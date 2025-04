Com apenas duas vitórias em 13 partidas na temporada, Bia Haddad Maia tem nova chance de superar a sequência ruim nesta terça-feira (15). A número 1 do Brasil e 17ª do mundo enfrenta a americana Emma Navarro (11ª) na estreia no saibro do WTA de Stuttgart, na Alemanha, em torno das 14h (de Brasília), com transmissão da ESPN.

Ex-número 8 do mundo, ranking alcançado ano passado, Navarro, com 13 triunfos em 21 partidas em 2025, vive momento bem melhor do que a brasileira. No início de março, a americana conquistou, na quadra rápida do WTA 500 de Mérida, no México, seu segundo troféu na carreira, o primeiro neste ano.

Outro belo momento de Navarro neste ano foi em janeiro, quando alcançou as quartas de final do Aberto da Austrália, perdendo apenas para a polonesa Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo.

Bia Haddad leva a melhor no confronto direto

Em que pese a sequência de oito derrotas seguidas, Bia Haddad leva a melhor no confronto direto contra Navarro, com dois triunfos em três partidas. A única vitória da americana sobre a brasileira foi em Charleston, há quatro anos. Em 2024, a número 1 do Brasil venceu a rival duas vezes: no saibro de Madri e de Strasbugo.

A partida desta terça marca a estreia da número 1 do Brasil, na temporada, no saibro. Sua última vitória em 2025 foi na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro: 6/2 e 6/3 contra a russa Erika Andreeva. Semana passada, na quadra rápida, Bia perdeu duas vezes no qualificatório da Billie Jean Cup, em Ostrava, na República Tcheca. O último tropeço foi na sexta: 6/3, 4/6 e 6/4, após 2h11min de batalha, diante da espanhola Jessika Bouzas Maneiro, 69ª.



Navarro é a tenista de melhor ranking que Bia já enfrentou neste ano.