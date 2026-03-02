menu hamburguer
Ramon Dino desafia e faz graça com o inverno americano

Ídolo brasileiro vai acompanhar o Arnold Classic Ohio 2026.

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
16:14
Atualizado há 1 minutos
Primeiro brasileiro na história a vencer o Mr. Olympia, a Copa do Mundo do fisiculturismo, em outubro do ano passado, Ramon Dino costuma postar, nas redes sociais, bastidores de treinos e de competições. Nesta segunda-feira, o astro brasileiro, nascido no Acre, surpreendeu ao mostrar o físico desafiando o rigoroso inverno americano. Isso porque o atleta, que completou 31 anos no último dia 9, está no país para acompanhar o Arnold Classic Ohio 2026.

- Aqui amanheceu nevando e -4°C ☃️🥶Frio? Nem senti hahaha - escreveu o brasileiro, nas redes sociais.

Como não poderia deixar de ser, a postagem gerou inúmeros comentários entre os mais de sete milhões de seguidores de Ramon Dino.

'Gigante pela própria natureza', observou um internauta.

'Mano, dá pra ficar assim só com dieta e treino?', questionou outro usuário da rede social.

'Está no shape e nada mais importa', escreveu mais um fã de Dino.

Ramon Dino venceu o torneio em 2023

Campeão do evento americano há três anos, Ramon Dino está no país para participar de ações de seus patrocinadores.

A carreira do ídolo brasileiro

Principal atleta de fisiculturismo do Brasil, a jornada de Ramon nos torneios começou em 2016, com ele participando como júnior em um show local. Logo na estreia, o atleta já conquistou um título. Meses depois, em abril de 2017, Dino subiu novamente nos palcos em mais um evento regional. Dessa vez, repetindo o feito do primeiro campeonato, mais um título foi adicionado para a conta do jovem fisiculturista.

Depois de quase 10 meses sem competir, Ramon voltou aos palcos em dezembro de 2022 para disputar o Mr. Olympia. O brasileiro foi vice-campeão e quatro meses depois participou do Arnold Classic Ohio 2023, em que foi campeão. No final do ano, Dino não conseguiu superar Chris Bumstead "CBum" na final e ficou com o vice-campeonato.

Em 2024, Ramon foi para o Arnold Classic Ohio tentar defender o título, mas foi surpreendido e perdeu a disputa para o holandes Wesley Vissers. Depois da derrota, Dino não competiu mais e ficou 100% focado no Mr. Olympia. E a glória veio em outubro do ano passado, com a conquista inédita para o Brasil.

