Ramon Dino ofereceu uma prévia impactante de sua condição física para o Mr. Olympia que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 9 e 12 de outubro. O spoiler aconteceu durante a final do reality Elite Team Show, neste sábado (06) em São Paulo. O fisiculturista é mentor da equipe Dino no programa.

Confira o shape de Ramon Dino no vídeo

Em papo com o Lance!, Ramon Dino mostrou-se confiante, buscando bons resultados para o Mr. Olympia, campeonato no qual o atleta é vice-campeão.

Além disso, Dino ressaltou a importância do programa e expressou o desejo de ter tido um incentivo como esse no início de sua própria trajetória.

— Esse evento eu acho muito legal e eu queria ter tido essa oportunidade quando comecei. Eu acho que é uma oportunidade muito legal para a galera que está começando e sonha em ser atleta — disse.

Final do Elite Team Show consagra campeões

Neste sábado (06), o reality show Elite Team Show chegou à sua emocionante final, que coroará dois vencedores. Um deles, na categoria Atleta Amador, levará para casa um contrato de patrocínio com a Max Titanium por um ano. O outro, da categoria "Lifestyle", ganhará um ano de suplementação, garantindo o combustível necessário para continuar trilhando seus caminhos no esporte.

Participantes se apresentando na final do Elite Team Show (Foto: Isabella Zuppo/Lance!)

O reality inova ao apresentar um formato inédito, dividido por equipes e mentorado por oito grandes nomes do fisiculturismo nacional: Ramon Dino, Rafael Brandão, Eduardo Corrêa, Jorlan Vieira, Fabrício Pacholok, Gabriel Zancanelli, Ângela Borges e Tenente Breno. Cada equipe contou com dois participantes – um atleta amador e um praticante de exercícios casual.

Lucas Bueno, representante da Max Titanium, compartilhou detalhes sobre o meticuloso processo de seleção dos participantes.

— A gente começou com uma curadoria de mais de 150 dias, teve gente com histórias muito legais e teve gente que, para ter esse primeiro encontro com a gente, pegou barco porque estava lá no Amazonas e mora em áreas bem distantes e isoladas. A gente contou a história dessas pessoas, dando protagonismo para elas.

Bueno também adiantou que a final do programa contará com um espetáculo nunca antes visto no Brasil.

— O segundo passo foi pensarmos: como que a gente não faz mais do mesmo? E aí pensamos: 'Poxa, nunca teve um show no Brasil, e eu confesso que se existir no mundo eu desconheço, que trouxesse as apresentações junto com música ao vivo.