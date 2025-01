Ramon Dino anuncia troca de técnico após erros no Mr. Olympia 2024

O fisiculturista Ramon Dino anunciou nesta quinta-feira (23) a saída do treinador Filipe Pereira da equipe técnica do atleta. A decisão foi motivada pelo resultado decepcionante do brasileiro no Mr. Olympia 2024, com a quarta colocação.

Dino divulgou a decisão por meio de um vídeo na internet, onde expressou gratidão pelo trabalho conjunto e anunciou que o novo treinador será revelado após uma viagem. No entanto, manteve Chris Aceto, um renomado nome norte-americano, em sua equipe.

— Espero que vocês curtam bastante e nos apoiem, porque a gente está fazendo tudo diferente. Este diferencial é o que vai fazer o nosso título vir às nossas mãos — afirma Dino.

No vídeo, Ramon destacou a importância de adotar uma estratégia renovada para as futuras competições. O desempenho dele no Mr. Olympia 2024 foi complexo, incluindo uma inesperada transpiração durante as poses e críticas pela escolha da pintura corporal. Apesar de uma melhora nas finais, não alcançou o top-3.

Dino, que competiu no Olympia Brasil para garantir sua classificação para a edição 2025 do Mr. Olympia, reforçou uma abordagem sem erros nesta temporada, visando conquistar o título da categoria Classic Physique. O atleta também planeja focar exclusivamente no Mr. Olympia em 2025, embora faça aparições em eventos de exibição.

Quem é Ramon Dino?

Nascido em Rio Branco, no Acre, Ramon Rocha Queiroz é um fisiculturista profissional de 29 anos, e o principal atleta de fisiculturismo do Brasil. Na categoria com peso limite de 103 kg, ele venceu o Arnold Classic, em 2023, além de ter dois vice-campeonatos do Mr. Olympia. Em outubro de 2024, o atleta conquistou o título da categoria Classic Physique, no Mr. Olympia Brasil.

