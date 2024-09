Rafaela Silva se emociona ao falar de Paris e confirma se competirá em Los Angeles

Rafaela Silva durante participação na COB Expo (Foto: Gabriela Guedes / Lance!)







Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 26/09/2024 - 17:17 • São Paulo (SP)

A judoca Rafaela Silva iniciou a trajetória em Olimpíadas com o inesquecível ouro no Rio de Janeiro. No entanto, ficou fora dos Jogos de Tóquio enquanto enfrentava acusação de doping e demorou oito anos para competir novamente no evento. Em Paris, depois de ser derrotada na disputa pelo bronze individual, a atleta foi responsável por assegurar o terceiro lugar para a equipe brasileira contra a Itália. Em participação na COB Expo, em São Paulo, nesta quinta-feira (26), Rafaela se emocionou ao falar da medalha e garantiu que buscará vaga nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

A brasileira sentiu dores após a participação na disputa individual, mas conseguiu voltar a tempo de colocar a equipe brasileira no pódio. Foi Rafaela a responsável por desempetar o duelo com as italianas.

- A gente acompanhou alguns atletas, pelo menos no judô, que conseguiram ir para uma Olimpíada e depois tiveram que esperar três, quatro ciclos olímpicos para conseguir uma nova chance. Eu acabei ficando em quinto lugar na competição individual e, pior do que perder a medalha, foi ter uma lesão no joelho. Eu sabia o quão importante eu era para a equipe e como poderia fazer diferença. Então, fiquei três dias trancada lá, bem chateada com a competição individual. Fazia oito anos que eu não entrava numa Olimpíada, então eu treinei muito, me dediquei muito para conseguir uma medalha. Eu queria muito, e a equipe me deu isso. Então, para mim, foi muito especial aquela vitória - relatou, chorando ao final.

- A gente via a entrega dos brasileiros não só no judô. Hoje eu treino no Centro de Treinamento do Time Brasil, então tenho contato com atletas de diversas modalidades. Eu sofri junto com os outros atletas brasileiros. A gente queria uma medalha em Paris. Queria também aqui, de antemão, agradecer à equipe médica do CT que me recuperou a tempo - completou.

Rafaela Silva terá 36 anos nas Olimpíadas de Los Angeles, mas a idade não é um empecilho para buscar o sonho de mais uma medalha. A atleta contou que já está começando a pensar na preparação para garantir vaga na próxima edição dos Jogos.

- Eu estou voltando devagar, a gente sai muito da rotina depois das Olimpíadas, são muitos eventos. Eu sinto falta de estar no tatame, então estou voltando aos treinos e, neste ano, já devo competir. Vou ter uma reunião com a comissão técnica para definir o planejamento para Los Angeles 2028 - finalizou.