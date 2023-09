O judoca Rafael Silva, também conhecido como “Baby”, disputará em Paris a última edição de Jogos Olímpicos da carreira, já aos 37 anos de idade. Com tanta experiência no esporte, ele aprendeu a lidar com a pressão das competições e aposta nessa maturidade para buscar a terceira medalha olímpica. Em entrevista ao Lance!, o atleta ressaltou a importância do preparo mental.