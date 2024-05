Rafael Nadal vira batalha de três horas e encara top 10 em Roma

Nadal em Roma (Foto: Andreas SOLARO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 16:43 • Roma (Itália)

Contando com amplo apoio da torcida, Rafael Nadal estreou com vitória de virada na raça, nesta quinta-feira (9), no Masters 1000 de Roma, na Itália, torneio onde é o maior campeão com dez títulos e faz sua despedida.

Nadal precisou de 2h53 para fechar o placar em 4/6 6/3 6/4 contra o belga Zizou Bergs e vindo do quali, e emplacou sua 70ª vitória na competição que é onde tem de seus maiores sucessos no circuito.

Rafael Nadal chegou a sair com 3/1 em quebra no 4º game, mas não sustentou na sequência e viu o belga crescer, fazer boas jogadas, levantar o público e conquistar quebra no 9º game sacando com solidez para fechar o primeiro set. Experiente, o espanhol entrou buscando colocar o rival para correr ainda mais no segundo set, trabalhou bem com forehand e conquistou a quebra no 2º game, fez 3/0 no placar e fechou após salvar break-point, levantando o público na quadra central.

No set decisivo, o natural de Manacor manteve a tática de baixar a moral do rival, conquistou quebra no 3º game, abriu 3/1 e foi administrando, mesmo sendo pressionado, saiu de um 0-40 no 6º game e fechou por 6/4.

Nadal busca volta à terceira rodada em Roma pela primeira vez desde 2021, quando conquistou seu último título na competição ao superar o sérvio Novak Djokovic na grande final. No ano seguinte, 2022, Nadal não passou da segunda rodada e em 2023 não competiu o torneio pois se preparava para operar o quadril.

Em busca desta vaga na terceira rodada, Nadal encara o polonês Hubert Hurkacz, a quem nunca enfrentou no circuito profissional.

Dono de 10 títulos em Roma, 2021, 2019, 2018, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006 e 2005, Rafael é o maior vencedor do torneio. Se vencer a próxima fase ele pode enfrentar o brasileiro Thiago Wild, que terá pela frente o argentino Tomas Etcheverry.