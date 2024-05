Rafael Nadal, Thiago Wild e Bia Haddad tem adversários definidos em Roma

Bia Haddad Maia vem de uma boa campanha em Madri, na Espanha (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 17:32 • Roma (Itália)

Os tenistas Rafael Nadal, Thiago Wild e Bia Haddad Maia descobriram quais serão seus adversários no Masters 1000 de Roma. A competição na capital italiana começou nesta segunda-feira (6).

Wild irá encarar o qualifier francês Gregoire Barrere, 115º colocado do mundo e algoz de Felipe Meligeni na última rodada da fase prévia. O duelo será inédito no circuito mundial. Wild chegou a terceira rodada nos três primeiros Masters 1000 desta temporada em Indian Wells, Miami e Madri. Se vencer, ele terá pela frente o argentino Tomas Etcheverry, 28º colocado no ranking da ATP.

Caso o brasileiro avance à terceira fase, poderá ter Rafael Nadal pela frente. O espanhol 10 vezes campeão do torneio estreia contra o qualifier belga Zizou Bergs, 108º no ranking, também em duelo inédito. Caso Nadal vença, enfrentará o polonês Hubert Hurkacz.

Na chave feminina, Bia Haddad Maia, 13ª colocada do mundo, conheceu sua adversária de estreia no WTA 1000. A paulistana terá pela frente a chinesa Xinyu Wang, 42ª colocada, que derrotou Yue Yuan por 2 sets a 1 com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2.

Este será o primeiro jogo entre as duas no circuito mundial no piso de saibro. Ao todo são quatro jogos, todos no piso duro, com vantagem de 3 a 1 da brasileira, mas Bia perdeu recentemente, com facilidade, no WTA 1000 de Doha, no Qatar. A partida vai acontecer na quinta-feira (9), ainda sem horário definido pela organização.