Quenianos e etíopes vencem os 42K da Maratona do Rio com 60 mil participantes

Joshua Kogo, do Quênia, e Zinash Debebe Getachew, da Etiópia, venceram a prova principal de 42 quilômetros da Maratona do Rio 2025. A competição ocorreu neste domingo (22) na capital fluminense, reunindo 60 mil corredores durante quatro dias de evento que coincidiu com o feriado de Corpus Christi.

A prova masculina terminou com Kogo cruzando a linha de chegada em 2h14min18s, seguido pelo compatriota Josphat Kiprotich, que completou o percurso em 2h15min14s. O brasileiro Justino Pedro da Silva ficou com o terceiro lugar ao registrar 2h19min35s.

Justino Pedro da Silva foi o brasileiro mais bem colocado nos 42K da Maratona do Rio 2025 (foto: Lucas de Oliveira)

— Quero agradecer a Deus por ter conquistado o terceiro lugar. Estar aqui no Rio novamente e subir ao pódio é uma grande satisfação, especialmente por já ter sido bicampeão e recordista em 2021. Agradeço à torcida do Brasil, minha equipe, meu treinador Marciano e minha família pelo apoio constante — disse Justino.

Brasileira em segundo no feminino

Na categoria feminina, a etíope Getachew conquistou o primeiro lugar com o tempo de 2h34min58s. A brasileira Amanda Aparecida de Oliveira terminou em segundo lugar com 2h39min18s, enquanto a queniana Naum Jepchirchir completou o pódio com 2h39min45s.

Zinash Debebe Getachewvence os 42K da Maratona do Rio 2025 (foto: Lucas de Oliveira)

A vice-campeã Amanda, que repetiu sua colocação de 2024, também comemorou seu desempenho.

— Estou muito feliz com essa conquista! Trabalhei duro para chegar até aqui e Deus me honrou. Fiz a minha prova e, embora as meninas tenham saído muito fortes, consegui administrar minha performance, passando do quarto lugar para a vice-campeã da maratona mais uma vez. Essa conquista é nossa, Brasil — afirmou Amanda.

O percurso da maratona passou pelos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, proporcionando aos participantes uma vista privilegiada da cidade durante a competição, que foi disputada sob temperatura amena.

Ederson Vilela Pereira e Givaldo Sena completaram o top 5 masculino com os tempos de 2h21min38s e 2h23min22s, respectivamente. Entre as mulheres, a queniana Rael Boiyo ficou em quarto lugar (2h43min11s) e a brasileira Rejane da Silva em quinto (2h45min37s).