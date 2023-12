Por muito tempo acreditava-se que o modelo para o desenho da silhueta seria uma foto de Jerry West com a clássica camisa amarela do Lakers. Mais recentemente, porém, uma capa da revista "Sports Review Basketball" de 1967, com West na capa, veio à tona e mostrou que a semelhança é maior ainda. A única diferença perceptível entre as imagens é a posição da bola - há a possibilidade de ser proposital, para não confirmar o ex-jogador como inspiração e assim, evitar imbróglios judiciais.