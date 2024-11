Quem é Martin Fitzwater, atleta que venceu Cbum?

O homem que desbancou a lenda. Martin Fitzwater superou CBum, hexacampeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique, no evento Praga Pro, no domingo (17). O estadunidense de 27 anos é considerado um dos atletas mais promissores do fisiculturismo.

Criado em Wyoming, nos Estados Unidos, Martin tem uma história de superação que chama a atenção. Antes de decidir se dedicar fisiculturismo profissional, ele fazia carreira trabalhando na construção civil. Mas, desde novo, o norte-americano mostrava aptidão para esportes — quando jovem se destacou no arremesso de peso e chegou a ter tricampeão estadual na modalidade.

Na universidade, se formou em cinesiologia, porém o sonho de competir nos grandes palcos do fisiculturismo ainda imperava. Em 2020, Martin decidiu abrir mão da construção civil e se mudou para Denver, onde iria treinar com Brett Wilkin, que se tornou parceiro importante na preparação. Ao longo dos anos, o atleta recebeu o apelido de "Marciano", por conta do personagem do desenho animado "Looney Tunes" — um alienígena que, curiosamente, não é musculoso como Fitzwater.

Martin Fitzwater venceu CBum no Praga Pro 2024, de fisiculturismo (Foto: Gilco Produções)

Martin faz uma grande temporada no fisiculturismo. Além do título conquistado em cima de CBum, o estadunidense faturou um quarto lugar no Mr. Olympia deste ano. Com o top-1 na Praga Pro, inclusive, o atleta garantiu vaga na edição de 2025 do maior evento de "bodybuilding" do mundo,